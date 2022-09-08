ЦБ РФ продлил до 9 марта запрет для банков на комиссию за выдачу валюты с вкладов

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов, говорится в сообщении ЦБ.

Эта мера первоначально была введена в марте 2022 года, она действовала до 9 сентября текущего года.

Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств.

Ранее ЦБ продлил до 9 марта 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов и вкладов физических лиц. Они могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Лимит на снятие составляет $10 тыс. или эквивалент этой суммы в евро. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета.