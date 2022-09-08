Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

ЦБ РФ продлил до 9 марта запрет для банков на комиссию за выдачу валюты с вкладов

ЦБ РФ продлил до 9 марта запрет для банков на комиссию за выдачу валюты с вкладов
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов, говорится в сообщении ЦБ.

Эта мера первоначально была введена в марте 2022 года, она действовала до 9 сентября текущего года.

Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств.

Ранее ЦБ продлил до 9 марта 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов и вкладов физических лиц. Они могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Лимит на снятие составляет $10 тыс. или эквивалент этой суммы в евро. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эксперт отметил, что РФ в этом году уже побила свой рекорд 2017 г. по сбору пшеницы

Российские ритейлеры начали принимать предзаказы на iPhone 14

Российские ритейлеры начали принимать предзаказы на iPhone 14

Инфляции в 12,9% и падения ВВП на 4,2% ожидают в РФ в 2022 году опрошенные ЦБ аналитики

Инфляции в 12,9% и падения ВВП на 4,2% ожидают в РФ в 2022 году опрошенные ЦБ аналитики

Орешкин усомнился в целесообразности хранения резервов в юанях

Мамут покинул пост председателя совета директоров Объединенной сети кинотеатров

Глава ЦБ сообщила о предложении сделать повышенную страховую защиту по срочным вкладам

Глава ЦБ сообщила о предложении сделать повышенную страховую защиту по срочным вкладам

Россия планирует приостановить налоговое соглашение с Латвией осенью

Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов

РФ обяжет госкомпании разработать план действий в отношении имеющейся у них валюты

ЦБ будет продвигать использование цифрового рубля в трансграничных расчетах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });