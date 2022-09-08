Что произошло за день: четверг, 8 сентября

Ухудшение состояния здоровья Елизаветы II, ограничение для россиян на въезд в Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, принятие закона о независимости Латвийской православной церкви

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Елизавету II поместили под медицинское наблюдение. Врачи выразили беспокойство по поводу ее здоровья. Члены королевской семьи прибывают в шотландский замок Балморал, где находится 96-летняя королева. У Букингемского дворца, несмотря на дождливую погоду, собираются жители Лондона и туристы.

- Польша, Латвия, Литва и Эстония с 19 сентября ограничат въезд для россиян с шенгенской визой. В совместном заявлении премьеров этих стран говорится, что полного запрета на пересечение границы не будет, предусмотрены "законные исключения".

- В РФ выявили второй случай оспы обезьян. Заразившийся госпитализирован, люди из его круга общения находятся под медицинским наблюдением. Угроза распространения инфекции купирована, сообщили в Санкт-Петербургском управлении Роспотребнадзора.

- Антон Силуанов заявил о будущем усилении роли юаня в российских резервах. Глава Минфина РФ отметил, что резервы обычно формируются в валютах тех стран, с которыми ведется активная торговля. Помощник президента РФ Максим Орешкин, в свою очередь, заявил: "Мое мнение очевидно: доллар и евро надо менять на рубль, а никак не на другие валюты".

- Сейм Латвии принял закон о независимости Латвийской православной церкви. Предусмотрено, что до 31 октября ЛПЦ должна привести свой устав в соответствие с поправками к закону о статусе церкви, внеся в него необходимые изменения.

- За сутки в России выявили 50 618 случаев заражения коронавирусом.

- В России могут создать фонд компенсации потерь инвесторам, чьи активы заморожены. Найти механизмы, которые смягчат проблему замороженных активов российских инвесторов, нужно для возвращения их доверия к рынку, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В пресс-службе ЦБ на запрос "Интерфакса" ответили, что источником для фонда может стать инвестирование денег со счетов типа "С", на которых блокируются средства нерезидентов из "недружественных" юрисдикций.

- ЦБ РФ продлил до 9 марта запрет для банков на комиссию за выдачу физическим лицам валюты с вкладов. Также будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если она проводилась для последующей выдачи средств.

- В России отменили регистрацию микродолей в жилом помещении менее 6 кв. м. Запрещено создавать, делить, а также продавать микродоли, запрет не коснется только наследства, маткапитала и приватизации.

- Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы. Силы, участвовавшие в тушении, возвращаются на места постоянной дислокации.