Мария Гордон покинет совет директоров "Детского мира"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Мария Гордон решила покинуть должность председателя совета директоров ПАО "Детский мир" и выйти из состава совета, сообщил ритейлер.

Гордон ранее занимала пост исполнительного вице-президента и главы по стратегии инвестиций в акции развивающихся рынков Pacific Investment Management Co., до этого работала в Goldman Sachs Asset Management. Она была избрана в совет директоров "Детского мира" в марте 2020 года.

Новый председатель совета будет избран на следующем заседании, отметила компания.

В марте 2022 года Гордон покинула набсовет ПАО "Московская биржа", "АЛРОСА", совет директоров "Полюса", Evraz и TCS Group - всех публичных российских компаний, где она работала (за исключением "Детского мира", в совет директоров которого она была переизбрана по итогам годового собрания акционеров в июне).

"Детский мир" – крупнейший в России специализированный ритейлер на рынке детских товаров.

В совете директоров "Детского мира" было десять человек. В их числе - гендиректор компании Мария Давыдова и коммерческий директор Мария Володина, бенефициары компании Павел Грачев, Михаил Стискин и Дмитрий Кленов, а также инвестиционный директор ООО "Вета Капитал Партнерс" Владимир Климанов, предприниматель и инвестор в сфере цифровых образовательных сервисов и маркетинга Андрей Анищенко, глава совета директоров АО "Прогресс" Тони Майер, исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук.