Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Экс-глава ВБД и ритейлера "О'Кей" Тони Майер покинет совет директоров "Детского мира"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Независимый директор Тони Майер решил покинуть должность председателя комитета по аудиту совета директоров "Детского мира" и выйти из состава совета директоров, говорится в сообщении компании.

Новый председатель комитета по аудиту будет избран на следующем заседании совета директоров.

С 23 марта Майер покинул пост главы совета директоров крупнейшего в стране производителя детского питания "Прогресс" (бренд "Фрутоняня"), писал "Коммерсантъ". Он был избран главой совета директоров "Прогресса" в конце 2012 года. До этого руководил крупным производителем молочных продуктов "Вимм-Билль-Данн", покинув эту компанию после продажи бизнеса PepsiCo. Позже занимал пост CEO ритейлера "О'Кей".

Майер был избран в совет директоров "Детского мира" в 2018 году.

Ранее в сентябре ритейлер сообщил, что решение покинуть его совет директоров приняла Мария Гордон, которая возглавляла совет. В марте 2022 года Гордон покинула набсовет ПАО "Московская биржа", "АЛРОСА", совет директоров "Полюса", Evraz и TCS Group – всех публичных российских компаний, где она работала. Гордон ранее занимала пост исполнительного вице-президента и главы по стратегии инвестиций в акции развивающихся рынков Pacific Investment Management Co., до этого работала в Goldman Sachs Asset Management. Она была избрана в совет директоров "Детского мира" в марте 2020 года.

"Детский мир" – крупнейший в России специализированный ритейлер на рынке детских товаров.

В совете директоров "Детского мира" было десять человек. В их числе – гендиректор компании Мария Давыдова и коммерческий директор Мария Володина, бенефициары компании Павел Грачев, Михаил Стискин и Дмитрий Кленов, а также инвестиционный директор ООО "Вета Капитал Партнерс" Владимир Климанов, предприниматель и инвестор в сфере цифровых образовательных сервисов и маркетинга Андрей Анищенко, исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук.

Детский мир Тони Майер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин вернется на рынок после семимесячной паузы с ОФЗ на 10 млрд руб.

ЦБ и ведомствам поручили снять разногласия по майнингу криптовалют к 19 декабря

ЦБ и ведомствам поручили снять разногласия по майнингу криптовалют к 19 декабря

В Германии подтвердили ускорение инфляции в августе до рекордных 8,8%

В Германии подтвердили ускорение инфляции в августе до рекордных 8,8%

Brent подешевела до $93,7 за баррель после подъема накануне

Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов во вторник

Рубль умеренно укрепился к доллару и евро в понедельник

ФАС разрешила холдингу "Коломенский" купить компанию "Волжский пекарь"

ФАС разрешила холдингу "Коломенский" купить компанию "Волжский пекарь"
Пандемия коронавируса

Пекинский парк аттракционов Universal Studios сократил штат на четверть

Пекинский парк аттракционов Universal Studios сократил штат на четверть

Суд ввел в ООО "Гугл" процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве

Суд ввел в ООО "Гугл" процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });