Экс-глава ВБД и ритейлера "О'Кей" Тони Майер покинет совет директоров "Детского мира"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Независимый директор Тони Майер решил покинуть должность председателя комитета по аудиту совета директоров "Детского мира" и выйти из состава совета директоров, говорится в сообщении компании.

Новый председатель комитета по аудиту будет избран на следующем заседании совета директоров.

С 23 марта Майер покинул пост главы совета директоров крупнейшего в стране производителя детского питания "Прогресс" (бренд "Фрутоняня"), писал "Коммерсантъ". Он был избран главой совета директоров "Прогресса" в конце 2012 года. До этого руководил крупным производителем молочных продуктов "Вимм-Билль-Данн", покинув эту компанию после продажи бизнеса PepsiCo. Позже занимал пост CEO ритейлера "О'Кей".

Майер был избран в совет директоров "Детского мира" в 2018 году.

Ранее в сентябре ритейлер сообщил, что решение покинуть его совет директоров приняла Мария Гордон, которая возглавляла совет. В марте 2022 года Гордон покинула набсовет ПАО "Московская биржа", "АЛРОСА", совет директоров "Полюса", Evraz и TCS Group – всех публичных российских компаний, где она работала. Гордон ранее занимала пост исполнительного вице-президента и главы по стратегии инвестиций в акции развивающихся рынков Pacific Investment Management Co., до этого работала в Goldman Sachs Asset Management. Она была избрана в совет директоров "Детского мира" в марте 2020 года.

"Детский мир" – крупнейший в России специализированный ритейлер на рынке детских товаров.

В совете директоров "Детского мира" было десять человек. В их числе – гендиректор компании Мария Давыдова и коммерческий директор Мария Володина, бенефициары компании Павел Грачев, Михаил Стискин и Дмитрий Кленов, а также инвестиционный директор ООО "Вета Капитал Партнерс" Владимир Климанов, предприниматель и инвестор в сфере цифровых образовательных сервисов и маркетинга Андрей Анищенко, исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук.