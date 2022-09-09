Дефляция в РФ в августе усилилась до 0,52%

Годовая инфляция замедлилась до 14,3%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Дефляция в РФ в августе 2022 года составила 0,52% после дефляции в 0,39% в июле, дефляции в 0,35% в июне, инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-август 2022 года цены в РФ выросли на 10,40%.

Дефляция в августе совпала с ожиданиями аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по дефляции на август, подготовленный "Интерфаксом", также предполагал снижение цен на 0,5%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в августе замедлилась до 14,30% с 15,10% на конец июля, 15,90% в июне, 17,10% в мае и 17,83% в апреле (это был максимум с января 2002 года).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в августе 2022 года составил 100,00% после 99,82% в июле 2022 года и 100,59% в августе 2021 года. В годовом выражении базовый индекс цен в августе снизился до 117,71% со 118,40% в июле 2022 года.

Продовольственные товары в августе подешевели на 1,36% (в годовом сравнении - подорожали на 15,77%). В том числе плодоовощная продукция подешевела в августе на 11,82% (в годовом выражении - выросла в цене на 2,07%).

"В августе значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, свекла подешевела на 24,8%, морковь - на 24,2%, картофель - на 22,7%, капуста - на 22,5%, огурцы - на 22,2%, помидоры - на 18,5%, виноград - на 18,3%, лук - на 14,9%, бананы - на 11,6%", - говорится в сообщении Росстата.

Среди прочих продовольственных товаров снизились цены: на пшено - на 3,4%, гречневую крупу - на 3,1%, манную крупу, подсолнечное масло - на 1,5%, шоколадные конфеты - на 1,4%, мясо кур - на 1,3%, пшеничную муку, горох и фасоль - на 1,2%.

В то же время выросли в августе цены: на сахарный песок - на 2,4%, баранину - на 1,1%, зеленый чай - на 0,9%, печенье, кетчуп, черный перец - на 0,8%.

Непродовольственные товары в августе подешевели на 0,05% (в годовом сравнении -подорожали на 15,51%).

В августе из непродовольственных товаров более всего снизились цены на плиты ДСП - на 4,8%, смартфоны - на 3,1%, телевизоры - на 2,2%.

Одновременно цены на электропылесосы выросли на 1,7%, электрочайники - на 1,1%, миксеры, блендеры - на 0,7%.

Бензин в августе подорожал на 0,32% (в годовом сравнении - на 2,71%).

Услуги в августе выросли в цене на 0,05% (в годовом выражении - подорожали на 10,45%).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 22 июля принял решение снизить ключевую ставку с 9,5% до 8%. Одновременно ЦБ понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17%, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% на 2024 год.

Динамика цен в августе указывает, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться ближе к нижней границе интервального прогноза ЦБ.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября по инфляции в 2022 году, равняется 12,7% (снизился с 13,6% по опросу в начале июля), в 2023 году - 6,1%.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на этой неделе на Восточном экономическом форуме, заявил, что инфляция в РФ по итогам 2022 года составит порядка 12% с дальнейшим возможным снижением до 4-6% в годовом выражении уже в I-II кварталах 2023 года.