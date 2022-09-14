Дефляция на минувшей неделе сократилась на 0,03% из-за скачка цен на огурцы

Годовая инфляция ушла ниже 14,1%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Росстат с 6 по 12 сентября 2022 года зафиксировал в стране дефляцию на уровне 0,03% после дефляции 0,13% с 30 августа по 5 сентября, 0,16% с 23 по 29 августа, 0,15% с 16 по 22 августа, 0,13% с 9 по 15 августа, 0,08% со 2 по 8 августа.

С начала сентября потребительские цены в России снизились к 12 сентября на 0,12%, с начала 2022 года к 12 сентября цены выросли на 10,27%, сообщил Росстат.

Резкое замедление дефляции почти до нулевых значений на неделе с 6 по 12 сентября во многом вызвано значительным скачком цен на огурцы - на 8,4%, что привело к снижению цен на плодоовощную продукцию за неделю лишь на 1,6% против снижения на 3,4% неделей ранее и на 3,6% двумя неделями ранее.

Существенное замедление дефляции в последнюю неделю вместе с опубликованными также в среду данными Банка России по инфляционным ожиданиям населения в сентябре (выросли до 12,5% с 12% в августе) меняют оценку рынком пространства для снижения ключевой ставки ЦБ на заседании 16 сентября. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает уменьшение на 50 базисных пунктов, некоторые эксперты не исключали и более существенный шаг, вплоть до 100 б.п., но уже после выхода данных об инфляционных ожиданиях стали менять свои оценки.

Из данных Росстата за начало сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране замедлилась по состоянию на 12 сентября примерно до 14,05% с 14,3 на конец августа и 15,1% на конец июля.

За период с 6 по 12 сентября снизились цены: на пшеничную муку - на 0,9%, сахарный песок, пшено - на 0,8%, сосиски, сардельки, гречневую крупу - на 0,6%, мясо кур - на 0,4%.

В то же время выросли цены: на куриные яйца - на 0,6%, молоко стерилизованное - на 0,4%, сметану, вермишель - на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,6% (неделей ранее снизились на 3,4%), в том числе на лук - 8,9%, картофель - 5,2%, морковь - 5,0%, капусту - 3,6%, яблоки - 2,9%, свеклу - 2,3%. В то же время цены на огурцы выросли на 8,4%, бананы - на 1,5%.

В группе наблюдаемых медикаментов выросли цены: на эргоферон - на 1,5%, валидол - на 1,4%, корвалол - на 1,0%, ренгалин - на 0,9%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и аллохол - на 0,7%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: спортивные костюмы для детей, спички - на 0,5%, мыло хозяйственное - на 0,3%.

Одновременно снизились цены: на доски обрезные - на 0,9%, телевизоры - на 0,7%, плиты ДСП - на 0,6%,

Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета за неделю выросла на 3,7% (неделей ранее снизилась на 9,9%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в России на 12 сентября на уровне 14,06%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 6 по 12 сентября темпы снижения цен составили 0,03%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 14,06%. Основной вклад в дефляцию по-прежнему вносят продовольственные товары (на 0,15% после снижения на 0,18% неделей ранее) при удешевлении плодоовощной продукции (на 1,62% после снижения на 3,37%). В непродовольственном сегменте на отчетной неделе фиксируется околонулевой рост цен (0,02% после снижения на 0,03% неделей ранее), вместе с тем продолжили дешеветь электро- и бытовые приборы, а также строительные материалы. В секторе туристических услуг цены возобновили рост в связи с удорожанием авиабилетов (на 0,18% после снижения на 0,70%)", - говорится в обзоре.

Совет директоров Банка России на заседании 22 июля принял решение снизить ключевую ставку с 9,5% до 8%. Одновременно ЦБ понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17%, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% на 2024 год.

Динамика цен в августе указывала, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться ближе к нижней границе интервального прогноза ЦБ.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября по инфляции в 2022 году, равняется 12,7% (снизился с 13,6% по опросу в начале июля), в 2023 году - 6,1%.

Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года составит порядка 12% с дальнейшим возможным снижением до 4-6% в годовом выражении уже в I-II кварталах 2023 года.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ждут снижения ставки ЦБ в ближайшую пятницу: большинство экспертов прогнозируют ее понижение на 50 базисных пунктов, по одному экономисту допускают снижение на 25 б.п. и 100 б.п.

ЦБ в 2021 году решил публиковать данные о динамике инфляционных ожиданий (в виде краткого опроса "инФОМ") по мере поступления данных, даже если это выпадает на "неделю тишины". В этом году краткий опрос "инФОМ" был опубликован до заседания совета директоров по ставке до этого только в июле и теперь в сентябре.