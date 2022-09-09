УГМК закрыла сделку по покупке активов Petropavlovsk

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Компания "УГМК-Инвест" закрыла сделку по покупке активов золотодобывающей Petropavlovsk PLC. Об этом говорится в сообщении внешних управляющих Petropavlovsk.

Petropavlovsk получил около 166 млн фунтов стерлингов наличными, а также облигации компании (с учетом начисленных процентов) на сумму $200,73 млн.

Petropavlovsk и "УГМК-Инвест" 7 сентября подписали договор и прочие корпоративные документы, необходимые для передачи прав собственности на акции в передаваемых предприятиях Компании в адрес АО "УГМК-Инвест".

Ранее сделка оценивалась в сумму порядка $619 млн.

Ранее "УГМК-Инвест" получила специальное разрешение президента РФ купить доли в "дочках" компании Petropavlovsk. Одобренный механизм сделки предполагает, что средства от сделки пойдут на покрытие долгов Petropavlovsk, а акционеры, скорее всего, ничего не получат, предупреждала компания.

В список из распоряжения президента РФ вошли 100% Албынского рудника; 19,37% Покровского рудника, а также компания Eponymousco, через которую Petropavlovsk контролирует еще 80,01% Покровского рудника, компания Petropavlovsk Cyprus Ltd, владеющая контролем в Маломырском руднике, а также 75% в компании "Тэми" (проект Эльга; еще 25% принадлежит несвязанной стороне). Вместе это представляет все ключевые добычные и производственные активы Petropavlovsk.

Структуры УГМК вскоре после получения разрешения начали забирать под свой контроль активы Petropavlovsk и менять в них руководство.

Как следует из данных британского раскрытия, владельцем компании Eponymousco, через которую Petropavlovsk владел 80,01% Покровского рудника, в среду стала "УГМК-Инвест". Организационно Покровский рудник объединяет автоклавный комплекс и месторождение Пионер. Еще 19,37% рудника Petropavlovsk владеет напрямую, 0,62% у Амурской области в лице местного Минимущества.

Petropavlovsk в августе сообщил, что договорился со своим кредитором – "Уральской горно-металлургической компанией" (УГМК) – о продаже большей части активов, в том числе непосредственно рудников и производственных предприятий в Амурской области. Средства от продажи пойдут на покрытие долгов.

Крупные акционеры и миноритарии сделку не поддерживали и заявляли о намерении обратиться в ЦБ РФ, ФСБ и прокуратуру с просьбой проверить законность действий руководства компании, делистинг, а также сделку между Газпромбанком и УГМК.

В апреле Газпромбанк передал фирме, связанной с УГМК, права требования по кредиту Petropavlovsk на $201 млн с учетом процентов. Права требования по кредитным линиям "дочек" Petropavlovsk на $87,1 млн Газпромбанк передал фирме "Нордик". Также в обращении остаются евробонды-2022 Petropavlovsk на $304 млн из выпуска на $500 млн и конвертируемые облигации-2024 на $33 млн из выпуска на $125 млн.

Как говорится в материалах британского суда, давшего разрешение на сделку, ее предполагаемая сумма - $619 млн - включает $380,5 млн денежными средствами, $203 млн - погашение обязательств Petropavlovsk перед УГМК взаимозачетом, $29 млн - оплата затрат и вознаграждение управляющих и $6 млн - непредвиденные расходы.

На конец июня активы Petropavlovsk составляли $1,619 млрд, пассивы - $1,703 млрд, чистый долг - $84 млн.

Консалтинговая компания Kroll оценила стоимость активов Petropavlovsk в $458-621 млн. Хотя предполагаемая сумма сделки ближе к верхней границе оценки и достаточна для расчетов Petropavlovsk с кредиторами, она не предполагает никакого возврата средств акционерам, поскольку существенно ниже балансовой стоимости компании, превышающей $1,6 млрд.

Включение Газпромбанка, который был ранее основным кредитором и покупателем продукции Petropavlovsk, в санкционный список Великобритании затруднило компании сбыт золота и обслуживание долга, золотодобытчик начал пропускать платежи по процентам. В апреле Газпромбанк потребовал от Petropavlovsk досрочного погашения по обязательствам, а вскоре передал права требования по ним новым кредиторам.

Petropavlovsk ведет отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков.