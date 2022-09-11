В Софии заявили о договоренности с Азербайджаном об обмене электроэнергии на газ

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Болгарский министр экономики и промышленности Никола Стоянов сообщил о договоренности Баку и Софии по обмену электроэнергии из Болгарии на газ из Азербайджана.

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута в ходе недавнего визита министра в Баку.

"Они производят электроэнергию только из газа, а мы крупный производитель электроэнергии, экспортируем ее, у нас перепроизводство. Есть такая возможность, она подтверждена в принципе - если мы сможем обеспечить их электроэнергией, то они вместо того, чтобы производить электроэнергию из газа, могут дать его нам", - заявил в воскресенье БНТ Стоянов.

По его словам, в Баку стороны обсуждали такие вопросы как запуск интерконнектора Греция-Болгария (IGB) и расширение Южного газового коридора (ЮГК), возможность получения дополнительных объемом газа с расширением ЮГК через несколько лет и в то же время иным путем этой зимой.

Министр заявил, что с 1 октября 2022 года начнется коммерческая эксплуатация IGB, а это позволит увеличить поставки газа из Азербайджана в Болгарию до обговоренного в контракте 1 млрд кубометров в год, что ранее не представлялось возможным ввиду отсутствия соответствующей инфраструктуры.

"Азербайджанская сторона подтвердила, что можно рассчитывать на выполнение в полном объеме имеющегося у нас с ними контракта на 1 млрд кубометров в год", - отметил Стоянов.

Он также сообщил о планах Софии нарастить закупки газа из Азербайджана еще на 1 млрд кубометров в год - до 2 млрд кубометров - через несколько лет с расширением ЮГК. "В перспективе предполагается расширение Южного газового коридора, и через 3-4 года при его расширении мы можем получать из Азербайджана дополнительно еще 1 млрд кубометров газа в год", - подчеркнул министр.

Ранее уже бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявлял, что Азербайджан готов увеличить поставки газа в Болгарию на 0,5-1 млрд кубометров в дополнение к уже согласованному объему в 1 млрд кубометров, но для этого следует найти инфраструктурное решение.

Болгария в настоящее время является одной из трех стран ЕС вместе с Италией и Грецией, которые покупают газ в Азербайджане.

Поставки в Европу начались 31 декабря 2020 года по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP). Однако из-за отсутствия интерконнектора объемы поставок азербайджанского газа в Болгарию были в несколько раза меньше запланированного - 280 млн кубометров против 1 млрд кубометров в год. Коммерческий запуск IGB планируется с 1 октября.