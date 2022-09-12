Европейцам обещают сентябрь холоднее обычного на фоне остановки "Северного потока"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Европа и Россия встречают типичные для этих дней сентября дожди и первые заметные понижения температуры. По актуальным прогнозам, сентябрьское похолодание в Европе будет более сильным и ранним, чем в 2021 году.

Пока сентябрьская температура в Европе примерно на 2 градуса по Цельсию ниже, чем в прошлом. Нынешний сентябрь - пока что самый холодный за последние пять лет.

В России, по данным "Системного оператора ЕЭС", с начала месяца температурная кривая хоть и следовала точно прошлогоднему тренду, уже вышла на минимум многолетних значений, а в пятницу, субботу и воскресенье - обновила эти минимумы.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины остается на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транзит на понедельник в объеме 42,4 млн кубометров. Показатель в воскресенье был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

"Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен. В используемых на нем двигателях Siemens выявлены утечки масла, и эта неисправность может быть устранена только при заводском ремонте. Ремонт возможен только на заводе в Монреале, а Канада ввела санкции в отношении "Газпрома".

"Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде", - заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Спотовые цены на газ в Европе на выходных всегда проседают. Цена снизилась до $1981 за тысячу кубометров (контракт "на день вперед" на хабе TTF Нидерландах), также как и цены в Азии. Самый дорогой зимний - январский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) стоит сейчас $1822.

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе за прошлую неделю составила в среднем 12% энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Средний показатель за позапрошлую неделю (29 августа - 4 сентября) был 11%, за сентябрь прошлого года - 9,6%.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в сентябре работают со средней производительностью 60%, тогда как показатель за август был 59%. Импорт дорогого СПГ сокращается в том числе по мере постепенного достижения нужного уровня запасов в хранилищах.

Запасы газа в Европе

Европа продолжает закачку в подземные хранилища. В конце августа средний уровень запасов газа в ПХГ региона достиг минимального целевого уровня в 80%. После этого было заметно некоторое сокращение темпов закачки.

В среднем сейчас резервы выросли до 83,61%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (10 сентября) составил 0,33 процентного пункта.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Бельгии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.

Отстающие - Австрия, Болгария, Венгрия и Латвия. Запасы газа в Инчукалнском ПХГ в Латвии - самые низкие в ЕС - около 51%. Закачка осуществляется в 3-4 раза медленнее, чем в среднем по Европе, при том что это ПХГ отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран - трех республик Прибалтики, а также Финляндии.

Запасы в США

В США активный экспорт газа сокращает ресурсы для закачки в хранилища. Этот фактор поддерживает цены на внутреннем рынке.

Текущий уровень запасов газа в ПХГ только на 4,1% превосходит минимальный показатель за последние пять лет. В течение летнего сезона закачки этот разрыв только сокращался, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за последние пять лет) составляет 11%.

Падает и темп закачки - за последнюю отчетную неделю было аккумулировано 1,5 млрд куб. м по сравнению с 1,7 млрд куб. м в предыдущие две недели.

Текущий уровень запасов составляет около 67%, что существенно уступает показателям запасов в ПХГ Европы (ЕС преодолел этот уровень полтора месяца назад) и тем более России (свыше 90%).

В то же время ситуация с заполнением американских ПХГ немного улучшилась после прекращения экспорта через терминал Freeport LNG из-за аварии.