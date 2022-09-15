Производители нефти и газа США не верят, что смогут спасти Европу от кризиса

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Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американские производители сланцевых нефти и газа предупреждают, что не смогут увеличить добычу в достаточном объеме, чтобы помочь Европе справиться с энергетическим кризисом предстоящей зимой, пишет Financial Times.

Несмотря на то, что цены на нефть снизились за последнее время, ситуация на рынке может измениться в начале декабря, когда начнет действовать европейское эмбарго на закупку российской нефти. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила на этой неделе, что вступление в силу эмбарго "может спровоцировать скачок стоимости нефти". Эксперты полагают, что цены вновь поднимутся выше отметки в $100 за баррель.

США увеличили экспорт нефти и сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, однако представители отрасли отмечают, что объемы поставок на данный момент уже близки к максимумам, в то время как добыча нефти в стране в этом году будет ниже правительственного прогноза примерно на 1 млн баррелей в сутки (б/с).

"США не могут резко увеличить добычу. Нынешний объем производства - это то, что есть", - говорит Уил Ванло, глава фонда прямых инвестиций Quantum Energy Partners, одного из крупнейших инвесторов в сланцевый сектор.

"Спасения не будет, - добавил Ванло. - Ни со стороны нефти, ни со стороны газа".

Главный исполнительный директор Pioneer Natural Resources Co. Скотт Шеффилд, отвечая на вопрос о том, смогут ли американские сланцевые производители существенно нарастить добычу, заявил: "Нет, я не думаю, что это произойдет".

"Мы не вводим в строй новые буровые установки, и я не вижу, чтобы кто-другой делал это"", - сказал Шеффилд. Он полагает, что цены на нефть этой зимой могут подняться выше $120 за баррель.

По словам главы фонда прямых инвестиций Kimmeridge Energy Бена Делла, акционеры не готовы дать нефтегазодобывающим компаниям добро на резкое наращивание производства, поскольку это требует новых инвестиций. Инвесторы же предпочитают, чтобы компании производили меньше, но с большей прибылью.

Небольшое увеличение поставок нефти и газа из США в ближайшие месяцы "не изменит ситуацию в мировом масштабе", говорит глава частной добывающей компании Greenlake Energy Ventures.

Добыча нефти в Штатах, достигавшая 13 млн б/с до пандемии коронавируса, однако затем резко упала и до по-прежнему не вернулась к докризисным уровням. На прошлой неделе она составила 12,1 млн б/с, показали данные Минэнерго США.