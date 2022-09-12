Аналитики Россельхозбанка прогнозируют рост экспорта российского меда

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Россия к 2025 году может увеличить экспорт меда до 5,5 тысячи тонн в год, это на 1,5 тысячи тонн больше, чем прогноз по экспорту в 2022 году, говорится в исследовании Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.

В январе-мае этого года экспорт российского меда составил 1 455 тонн, превысив показатели аналогичного периода 2021 года на 4%. Поставки идут в 26 стран. Лидерами потребления российского меда в 2022 году стали Польша (342 тонны), Китай (212 тонн), Белоруссия (208 тонн), Сербия (164 тонны) и Казахстан (149 тонн). "К концу 2022 года экспорт меда может прибавить более 15% к прошлому году, преодолев порог в 4 тыс. тонн. К 2025 году экспорт меда может быть увеличен еще на 1 500 тонн. Помимо Китая, Польши и Белоруссии заметные объемы продолжат поставляться на рынки Казахстана и Монголии", - заявила руководитель направления Центра Наталья Худякова, процитированная в сообщении.

К 2025 году 15% экспортируемого меда будет органическим, ожидают в РСХБ.

По прогнозу аналитиков, производство российского меда к концу 2022 года может достичь 70 тысяч тонн. В 2021 году производство составило 64 225 тонн. Лидерами стали Краснодарский (3 495 тонн) и Алтайский края (4 481 тонна), Башкирия (5 850 тонн), Татарстан (4 489 тонн), а также Белгородская (2 781 тонна), Орловская (1 517 тонн), Воронежская (1 972 тонны) и Оренбургская области (1 792 тонны).

Сейчас в России около 150 относительно крупных производителей меда и других продуктов пчеловодства.

Говоря об органическом меде, аналитики отмечают, что такой продукцией считается мед, полученный на экологически чистой территории из экологически чистого сырья без применения синтетических веществ на всех этапах сбора, производства и переработки. "Драйверами роста экспорта эко или органического меда из России могут стать важные регуляторные нововведения, которые направлены на создание условий по сохранению пчелосемей и развитию пчеловодства", - полагает Худякова.

Аналитики напомнили, что 1 марта 2022 года вступили в силу новые ветеринарные правила по содержанию медоносных пчел, ограничения на использование ветпрепаратов во время медосбора, а также требования по размещению пасек от объектов негативного воздействия на окружающую среду и социальной инфраструктуры. С 29 июня 2021 года действует закон "О пчеловодстве в Российской Федерации", особое внимание в котором уделено вопросам предотвращения отравления пчел пестицидами и агрохимикатами, а также сохранения племенной продукции. По оценке аналитиков, эффективное партнерское взаимодействие между пчеловодами и растениеводами будет способствовать росту рынка органического меда.

Ключевыми регионами, пригодными для развития органического пчеловодства, по мнению Худяковой, могут стать Карелия и Башкирия, Белгородская, Волгоградская, Брянская, Кемеровская, Воронежская и Ростовская области, лидерами - Алтайский, Краснодарский и Приморский края.