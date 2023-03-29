В российское законодательство внесут определение мёда

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Госкомиссия по противодействию незаконному обороту продукции поддержала поправки в закон "О пчеловодстве", которые дают определение понятия "мёд" и предусматривают ответственность за фальсификацию этого продукта, сообщил член Госкомиссии, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов.

"В Госдуму будет внесен подготовленный сенаторами законопроект, после принятия которого нельзя будет маркировать словом "мед" все подряд, а фальсификация этого продукта повлечет за собой ответственность переработчиков, не затронув самих пчеловодов", - заявил он через пресс-службу фракции "Единая Россия".

По словам Неверова, в настоящее время "ситуация такова, что из-за отсутствия в законодательстве ряда понятий привлечь недобросовестного продавца по административной статье "Обман потребителей" фактически невозможно, поскольку нет требований к продукции "мед".

"60-70% того, что на прилавках называется медом, таковым не является. Это фальсификат и к пчеловодству отношения не имеет, и создан он не пчелами, а недобросовестными людьми с помощью обычного сахара, пищевых добавок и усилителей вкуса", - подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Еще один способ обмана - это когда более дешевые сорта меда (типа подсолнечника) выдают за дорогие, добавил Неверов.

Он озвучил данные, представленные на заседании Госкомиссии: в пчеловодстве работает более 110 000 человек, практически все они - представители малых хозяйственных форм. "От фальсифицированной продукции страдают не только потребители, которые рассчитывают на целебные свойства продукта, но и сами пчеловоды, чьей качественной продукции конкуренцию составляет фальсификат", - считает вице-спикер.