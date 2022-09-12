Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,6%

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник негативной динамикой рублевых цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и осторожности покупателей из-за открытия доступа к торгам на Мосбирже нерезидентам из "дружественных" стран; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,6% во главе с бумагами "Газпрома".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2420,01 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1255,39 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 0,9%.

Доллар подрос до 60,71 рубля (+0,11 рубля).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,5%), Сбербанка (-0,5% и -0,4% "префы"), ВТБ (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), ММК (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), МТС (-0,2%), НЛМК (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+0,8%), "Норникеля" (+0,6%), UC Rusal (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), бумаги Polymetal (+0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев, хотя товарные рынки находятся под давлением продаж, ключевые азиатские индексы подросли при отсутствии торгов в Китае, Гонконге и Южной Кореи из-за праздников.

Внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к августовским данным по потребительской инфляции в США (вторник), которые могут оказать влияние на сентябрьское заседание Федеральной резервной системы, где регулятор примет решение поднимать ставку на 50 или 75 базисных пунктов (б.п.). Согласно консенсус-прогнозу, рост инфляции в августе в США составил 8,1% в годовом выражении. Среди других важных экономических публикаций можно выделить индекс цен производителей PPI (среда) и данные по розничным продажам (четверг). В целом, сентябрь традиционно слабый месяц для фондового рынка, поэтому можно ожидать коррекционных настроений на фондовых рынках на этой неделе.

Индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2400-2450 пунктов, полагает Соловьев. По его мнению, влияние фактора допуска нерезидентов будет незначительным на ход торгов ввиду величины списка бумаг, торги которыми пока останутся под запретом.

Как напоминают аналитики BCS Global Markets, с понедельника МосБиржа открыла доступ к торгам акциями для нерезидентов из "дружественных" стран. Скорее всего, это нейтрально отразится на российском рынке, так как значительная часть бумаг осталась под запретом совершения по ним сделок. Однако в среднесрочной перспективе по индексу МосБиржи ожидается продолжение роста.

Опубликованный список акций, на которые распространяются ограничения, потенциально снижает влияние возможного навеса предложения на рынок, учитывая, что список составляет около 40-50% веса в индексах МосБиржи и РТС и объемов торгов в последние дни.

Введение США ограничения цены для российской нефти в дополнение к грядущему эмбарго Европы, хотя и может сократить объемы экспорта на несколько кварталов, но, скорее всего, снизит EBITDA нефтяных компаний и государственную прибыль лишь незначительно, при этом поднимет мировые цены на нефть, полагают аналитики BCS.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко также не ожидает усиления волатильности рынка акций РФ в связи с допуском к торгам нерезидентов из "дружественных" стран. Торговые обороты должны возрасти, как это уже наблюдалось на рынке облигаций. Интерес к акциям при этом пока носит преимущественно краткосрочный спекулятивный характер.

Введение вечерней сессии на Мосбирже будет способствовать увеличению торговых оборотов на 7-11% на горизонте одного месяца. Площадка пока не заявляла о планах возобновить утреннюю сессию, но не исключено, что это будет сделано до конца года. На том же горизонте возможно увеличение времени торгов на срочном и валютном рынке.

Ориентир для индекса МосБиржи на понедельник - диапазон 2400-2450 пунктов. Нельзя исключать небольших распродаж со стороны нерезидентов и спроса на валюту до конца недели, полагает Ващенко.

В США в пятницу индексы акций выросли на 1,2-2,1%, завершив в "плюсе" первую неделю из последних четырех.

Инвесторы следили за заявлениями центробанков мира и сигналами о глобальной инфляции. Так, потребительские цены (индекс CPI) в Китае в августе увеличились на 2,5% в годовом выражении после подъема на 2,7% в июле, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Аналитики в среднем ожидали ускорения темпов роста до 2,8%.

Замедление инфляции во второй по величине экономике мира, по мнению аналитиков, повышает вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, пишет издание Barron's.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления на онлайн-мероприятии института Катона в четверг подтвердил, что американский ЦБ полностью сфокусирован на снижении темпов инфляции.

В Азии в понедельник также преобладает позитивная динамика индексов акций (ASX Australia вырос на 1%, японский Nikkei 225 - на 1,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи в понедельник закрыты. В КНР отмечают день осеннего равноденствия, в Корее - праздник Чхусок.

На этой неделе участники рынка ждут данных Минтруда США о динамике потребительских цен в августе, которые будут опубликованы во вторник, а также данных о промпроизводстве, розничных продажах и капвложениях в Китае за август, которые выйдут в пятницу.

Тем временем поводом для опасений остаются вспышки коронавируса в Китае и вводимые в связи с ними ограничительные меры, пишет MarketWatch. В настоящее время локдаун действует в Чэнду, где проживает 21 млн человек, а также в некоторых районах города Гуйян и по крайней мере в одном университетском кампусе в Пекине.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник снижаются на фоне ужесточения карантинных ограничений в Китае, что подогревает опасения в отношении перспектив спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $92,51 за баррель (-0,4% и +4,1% в пятницу), октябрьская цена WTI - $86,31 за баррель (-0,6% и +3,9% в пятницу).

Участники рынка также оценивают потенциальные последствия введения лимита цен на российскую нефть. В пятницу стало известно, что страны G7 намерены установить потолок цен на нефть из РФ с 5 декабря, на нефтепродукты - с 5 февраля.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) в пятницу опубликовало рекомендации для страховых и финансовых компаний относительно внедрения инициативы ценового потолка для российской нефти. В частности, этим компаниям необходимо будет получить свидетельства того, что нефть была куплена по цене ниже определенного уровня, прежде чем страховать танкеры.