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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

Правительство направит 15 млрд рублей на льготный лизинг морских судов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на льготный лизинг морских судов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами в понедельник.

Мишустин отметил, что меры поддержки предприятий различных отраслей обсуждались на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики. По итогам обсуждения на эти меры решено направить более 100 млрд руб.

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"Внешние ограничения осложнили ситуацию с поставками комплектующих и оборудования для нужд кораблестроения и привели к значительному росту затрат. Направим еще 15 млрд рублей на программу льготного лизинга морских судов", - сказал он.

"В целом предполагается строительство на отечественных верфях и передача транспортным компаниям свыше 300 судов различного назначения до 2030 года", - добавил Мишустин.

"Также адресную субсидию в размере 3 млрд рублей получит "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК), на котором сейчас идет работа по новому ледоколу для Северо-Западного бассейна", - сообщил он.

Контракты на строительство 318 гражданских судов могут быть заключены до 2030 года по программам льготного лизинга, сообщал ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Михаил Мишустин
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