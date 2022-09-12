Правительство направит 15 млрд рублей на льготный лизинг морских судов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на льготный лизинг морских судов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами в понедельник.

Мишустин отметил, что меры поддержки предприятий различных отраслей обсуждались на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики. По итогам обсуждения на эти меры решено направить более 100 млрд руб.

"Внешние ограничения осложнили ситуацию с поставками комплектующих и оборудования для нужд кораблестроения и привели к значительному росту затрат. Направим еще 15 млрд рублей на программу льготного лизинга морских судов", - сказал он.

"В целом предполагается строительство на отечественных верфях и передача транспортным компаниям свыше 300 судов различного назначения до 2030 года", - добавил Мишустин.

"Также адресную субсидию в размере 3 млрд рублей получит "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК), на котором сейчас идет работа по новому ледоколу для Северо-Западного бассейна", - сообщил он.

Контракты на строительство 318 гражданских судов могут быть заключены до 2030 года по программам льготного лизинга, сообщал ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.