Deere инвестирует миллиарды долларов в самоуправляемые тракторы

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Американская Deere & Co., крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники и оборудования, инвестирует несколько миллиардов долларов в разработку самоуправляемых тракторов, которые могут самостоятельно осуществлять пахотные работы, а также опрыскивателей, используемых для борьбы с сорняками.

Компания сообщила, что намерена выйти на рынок программного обеспечения для сельскохозяйственной техники, чтобы сделать ее работу эффективнее. Это позволит ускорить работу фермеров и может оказаться более результативным по сравнению с человеческим трудом, полагают в Deere.

Как прогнозирует главный исполнительный директор Deere Джон Мэй, к концу текущего десятилетия комиссионные от использования разрабатываемого компанией ПО будут составлять 10% годовой выручки Deere.

Конкуренты Deere в сфере производства техники и оборудования CNH Industrial NV и Agco Corp., сельскохозяйственные концерны Bayer AG и Corteva Inc., а также венчурные инвесторы вложили суммарно несколько миллиардов долларов в покупку и разработку систем для прогнозирования количества урожая и сокращения затрат фермеров.

Некоторым стартапам пока не удается совершить прорыв на сельскохозяйственном рынке, а крупные компании все еще не извлекли прибыль из инвестиций в технологии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.

Использование программного обеспечения по подписке, которое планирует предлагать Deere и которое распространено в других сферах, еще не дошло до сельскохозяйственной отрасли.

Deere в третьем финансовом квартале увеличила чистую прибыль слабее прогнозов рынка, после чего ухудшила годовой прогноз.