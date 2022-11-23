Американская Deere увеличила чистую прибыль в IV финквартале в 1,8 раза

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Американская Deere & Co., крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники и оборудования, увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале в 1,8 раза благодаря сохранению высокого спроса на продукцию компании и преодолению проблем в цепочках поставок.

Как говорится в пресс-релизе Deere, ее чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 30 октября, составила $2,25 млрд, или $7,44 в расчете на акцию, по сравнению с $1,28 млрд, или $4,12 на акцию, в четвертом квартале предыдущего фингода.

Квартальная выручка компании увеличилась в 1,4 раза, до $15,536 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Deere на уровне $7,11 на акцию при выручке в $13,44 млрд.

Продажи подразделения крупной сельскохозяйственной техники Deere в минувшем квартале подскочили в 1,6 раза, до $7,43 млрд.

Выручка в сфере выпуска малогабаритного оборудования повысилась на 26%, до $3,54 млрд. Подразделение, занимающееся лесозаготовительной и строительной техникой, увеличило доход на 20%, до $3,73 млрд.

Чистая прибыль Deere по итогам прошедшего 2022 фингода выросла на 20%, до $7,13 млрд с $5,96 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $23,28 с $18,99.

Годовая выручка компании увеличилась на 19%, до $52,58 млрд.

Согласно прогнозу Deere, в 2023 фингоду ее чистая прибыль составит $8-8,5 млрд.

В компании также ожидают увеличения выручки подразделения крупной сельскохозяйственной техники в этом фингоду на 15-20%. Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост годовых продаж этого бизнеса на 13,4%, до $24,96 млрд по сравнению с $22 млрд в прошедшем фингоду.

Акции Deere прибавляют в цене 4% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 21,5%.