Бюджет РФ в январе-августе исполнен с профицитом 137,44 млрд руб.

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-августе, по предварительным данным, исполнен с профицитом 137,44 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.

В январе-июле Минфин оценивал предварительно профицит в 481,92 млрд рублей, позже Федеральное казначейство давало оценку в 557,5 млрд рублей. Таким образом, в зависимости от того, от какой оценки отталкиваться, в августе наблюдался дефицит в размере 345 млрд рублей или 420 млрд рублей. За полгода, по данным Минфина, профицит составлял 1 трлн 373,88 млрд рублей, по более поздней оценке Казначейства - 1 трлн 482,3 млрд рублей.

Доходы бюджета составили за восемь месяцев 17 трлн 606,88 млрд рублей, или 70,4% к общему объему доходов на год; расходы - 17 трлн 469,44 млрд рублей, или 73,7% к бюджетной росписи.

Нефтегазовые доходы бюджета в январе-августе составили 7 трлн 818,4 млрд рублей (81,9% к показателям на год), ненефтегазовые - 9 трлн 788,5 млрд рублей (63,2%).

Первичный профицит бюджета за этот период был на уровне 1 трлн 027,52 млрд рублей.

Процентные расходы составили 890,076 млрд рублей, или 63,4%, непроцентные - 16 трлн 579,4 млрд рублей, или 74,4%.

Федеральная налоговая служба администрировала в январе-августе 12 трлн 243,6 млрд рублей, или 72,9% к прогнозным показателям на год, Федеральная таможенная служба - 4 трлн 266 млрд рублей, или 68,5%, другие федеральные органы - 1 трлн 097,3 млрд рублей, или 54,6%.

Минфин РФ с июня прекратил публикацию ряда данных по исполнению бюджета, объяснив это минимизацией рисков введения дополнительных санкций. Среди прочего теперь в отчетности отсутствуют данные о расходах бюджета по конкретным направлениям, уточненные цифры по исполнению бюджета за предыдущие месяцы, сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита.