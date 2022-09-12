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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Goldman Sachs ожидает роста S&P 500 на 6% до конца 2022 года

Аналитики банка считают перспективы США лучше европейских

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Американские компании, ориентированные в основном на США, будут чувствовать себя лучше бизнеса, работающего с Европой, которую почти неминуемо ждет рецессия, считают аналитики Goldman Sachs Group. Они ожидают, что индекс S&P 500 завершит 2022 год на уровне 4300 пунктов - это на 5,7% выше, чем на закрытии торгов в пятницу.

В то время как экономические перспективы США являются "неопределенными", европейская экономика находится в "отчаянном" положении, отмечается в обзоре, который цитирует Bloomberg.

"Несмотря на опасения инвесторов в отношении перспектив американского рынка акций, мы уверены, что он имеет более высокий потенциал доходности как в абсолютном выражении, так и с учетом риска, чем европейские рынки, сдерживаемые рецессией", - считают авторы обзора.

Глава отдела стратегии Goldman на американском фондовом рынке Дэвид Костин и его команда рекомендуют инвесторам вкладываться в акции компаний, имеющих хорошие фундаментальные характеристики, в том числе, сильный баланс и стабильные продажи, а также выплачивающих дивиденды.

"Инвесторы, опасающиеся экономического спада, должны получать дивиденды, - говорится в обзоре. - Дивидендные выплаты дают инвесторам возможность участвовать в базовом росте S&P 500 при минимизации рисков колебания котировок".

Goldman Sachs США S&P 500 Европа Дэвид Костин
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