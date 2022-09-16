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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

В Goldman Sachs предупредили о сценарии с обвалом индекса S&P 500 на 27%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок может рухнуть на четверть, если Федеральная резервная система решит придерживаться еще более жесткого курса в денежно-кредитной политике с целью добиться устойчивого снижения инфляции, полагают экономисты банка Goldman Sachs.

По мнению старшего рыночного аналитика Goldman Доминика Уилсона и глобального стратега Вики Чанг, существует вероятность, что Федрезерв сочтет рецессию в экономике единственным способом уронить инфляцию. В мандате центробанка наиболее подходящим показателем для этого является уровень безработицы, который сейчас находится на уровне 3,7% и считается слишком низким в долгосрочной перспективе.

В случае, если Федрезерв захочет увидеть рост безработицы до 5%, индекс S&P 500 может упасть на 14%, до менее 3400 пунктов, а доходность пятилетних гособлигаций США вырастет на 91 базисных пунктов с текущего уровня в 3,685%.

Если же регулятор займет еще более "ястребиную" позицию и будет таргетировать безработицу в 6%, падение S&P 500 может достигнуть 27%, а доходность пятилетних госбондов увеличится на 182 б.п.

По последнему прогнозу центробанка, уровень безработицы в США ожидается в районе 4,1% в конце 2024 года.

"Если только жесткая рецессия и не менее жесткий ответ Федрезерва на нее смогут обуздать инфляцию, это станет большой проблемой как для акций, так и для государственных облигаций", - предупреждасют стратеги.

При этом еще в конце прошлого года Goldman прогнозировал, что индекс S&P 500 завершит этот год на отметке 5100 пунктов, отмечает MarketWatch. В четверг индикатор закрылся на отметке 3901,35 пункта.

Goldman Sachs США ФРС Доминик Уилсон Вики Чанг
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