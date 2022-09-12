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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:52

JPMorgan купит финтех стартап Renovite

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Американский банк JPMorgan Chase & Co. покупает финтех стартап Renovite для укрепления позиций на рынке электронных платежей.

Как сообщил банк, сделка позволит ему создать передовую B2B платформу для проведения транзакций, а также модернизировать существующие платежные технологии JPMorgan.

В последнее время JPMorgan активно скупает стартапы в сфере электронных платежей. Глава банка Джейми Даймон ранее заявил, что подобные финтехкомпании могут являться одними из "серьезнейших конкурентов, угрожающих" банкам.

В январе JPMorgan купил 49% акций в греческом стартапе Viva Wallet, в марте приобрел ирландскую Global Shares, в прошлом году - британскую Nutmeg.

"Приобретение Renovite поможет достичь нашу цель развития платформы следующего поколения для обработки транзакций со всего мира", - заявил глава отделения платежей и коммерческих решений JPMorgan Макс Нойкирхен.

Renovite JPMorgan Chase США Джейми Даймон Макс Нойкирхен
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