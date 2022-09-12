Рубль умеренно укрепился к доллару и евро в понедельник

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно снизились на Московской бирже в понедельник; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря растущей нефти и возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран.

Курс доллара США составил 60,24 руб. в 19:00, что на 36 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,8 руб., подешевев на 16,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 27,34 копейки - до 60,49 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль по итогам торгов 12 сентября продемонстрировал умеренно позитивную динамику как к доллару, так и к евро благодаря растущей нефти и общемировому росту спроса инвесторов на рисковые активы, в частности, на акции (европейские фондовые площадки выросли на 1,6-2,4%, российские фондовые индексы МосБиржи и РТС прибавили 1-1,4%) и валюты развивающихся стран, а также товарные фьючерсы, в том числе на нефть. При этом укрепление рубля к доллару было более заметным, чем к евро, за счет снижения "американца" к основным мировым валютам на рынке Forex.

Нефтяные котировки ускорили темпы повышения к вечеру понедельника на фоне снижения стоимости доллара и беспокойства по поводу предложения. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени составила $95 за баррель, что на 2,33% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $88,7 за баррель, что на 2,2% больше итогового значения предыдущей сессии. Нефтяной рынок получает поддержку от валютного рынка, на котором активно дешевеет доллар. Ослабление американского доллара делает покупку нефти более выгодной для трейдеров, пользующихся другими валютами.

Инвесторы также обеспокоены перспективами предложения на рынке. Введение лимита цен на российскую нефть может привести к сокращению предложения, поскольку Россия может отказаться продавать энергоресурс по заниженным ценам, отмечают аналитики TD Securities. В пятницу стало известно, что страны G7 намерены установить потолок цен на нефть из РФ с 5 декабря, на нефтепродукты - с 5 февраля. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) опубликовало рекомендации для страховых и финансовых компаний относительно внедрения инициативы ценового потолка для российской нефти. В частности, этим компаниям необходимо будет получить свидетельства того, что нефть была куплена по цене ниже определенного уровня, прежде чем страховать танкеры.

При этом аналитики не отмечали какого-либо повышенного спроса на валюту на внутреннем валютном рынке из-за открытия доступа к торгам акциями на "Московской бирже" для "дружественных" нерезидентов. "Московская биржа" в понедельник предоставила возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. Кроме того, таким клиентам стало доступно совершение сделок репо с ЦК с акциями и облигациями.

Кроме того, клиенты-нерезиденты, связанные с недружественными государствами, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц, смогут теперь совершать операции с акциями, кроме бумаг стратегических и ряда иных предприятий. Список таких компаний, на которые распространяются ограничения, опубликован на сайте биржи, сейчас он включает 53 акции.

Мнение экспертов

"Волатильность курса рубля в последние дни находится на минимальном уровне, пара "доллар-рубль" консолидируется сейчас немного выше отметки 60 руб. Основные факторы, влияющие на курсообразование нацвалюты, остаются пока неизменными, участники рынка по-прежнему ждут какого-то решения относительно возвращения бюджетного правила, способного сдвинуть текущее равновесие. На следующей неделе можно ожидать очередное локальное укрепление рубля с наступлением налогового периода сентября, но вряд ли оно будет значительным", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на внутреннем валютном рынке управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"Открытие на российском валютном рынке в понедельник сопровождалось укреплением доллара к рублю. Сегодня были возобновлены ранние утренние торги, и в первые часы обороты на бирже практически отсутствовали, поэтому взлет пары "доллар-рубль" не отражал реальной ситуации. К концу первого часа торгов доллар поднимался выше 61 рубля, однако в последующие часы преимущественно корректировался вниз, опускаясь на минимуме ниже отметки 60,15 рубля. В целом российский рынок транслировал ситуацию на глобальных площадках, где индекс доллара продолжил коррекцию, начатую в середине прошлой недели, а цены на нефть, наоборот, продолжили восстановление. Основным событием для российского рынка на текущей неделе станет очередное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу. Мы ожидаем снижения ставки на 50 базисных пунктов - до 7,5% годовых. Замедление темпов инфляции позволяет ЦБ продолжать смягчение процентной политики. Однако ситуация с инфляционными ожиданиями остается неоднозначной, а дефляционные тенденции постепенно ослабляются. В результате ЦБ может сократить шаг снижения ставки до 50 базисных пунктов и, вероятно, также ослабит сигнал на дальнейшее снижение ставки", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, "рубль открылся недалеко от месячных минимумов, установленных в прошлую среду. Вероятно, нисходящий импульс был вызван опасениями, что часть возвращающихся с сегодняшнего дня дружественных нерезидентов будет продавать акции и переводить средства в иностранную валюту. Однако негативный настрой удалось быстро преодолеть: рубль практически сразу перешел к укреплению, ускорившись в начале основной сессии. Поддержку ему оказал позитивный внешний фон, особенно уверенный рост нефтяных цен. В результате рубль вышел в умеренный плюс к бивалютной корзине, обновив недельный максимум в паре с долларом".

"Утренние торги с 7:00 мск сегодня на российском валютном рынке проводились впервые с конца февраля. Возможно, отсутствие достаточной ликвидности в первые минуты ранней сессии могло способствовать стартовой просадке рубля, которую быстро выкупили. Китайский юань в паре с рублем выглядит лучше американской валюты. Гонконгский доллар на ее фоне также демонстрирует более сильную динамику, хотя и несет небольшие потери. Интерес к альтернативным валютам сохраняется не только благодаря выходу из "токсичных" валют. Гонконгский доллар многие используют для покупки на "СПБ Бирже" акций, торгующихся в Гонконге", - считает Бабин.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Егора Жильникова, "курс рубля по отношению к доллару США в ближайшее время, вероятно, останется в диапазоне 60-61 руб./$1. На внутреннем валютном рынке сохраняется безыдейность. Из важного на текущей неделе стоит выделить заседание ЦБ РФ, на котором ключевая ставка может быть снижена на 50 базисных пунктов (до 7,5% годовых), что в конце недели может немного ослабить позиции рубля. В понедельник же курс доллара продолжил проторговывать целевой диапазон 60-61 руб./$1, так как сильных драйверов на валютном рынке пока не наблюдается".

Итоги торгов

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 сентября на 1,28 копейки, до 60,4568 руб., и увеличил курс евро на 45,56 копейки, до 61,3127 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в понедельник на 1,15 копейки по отношению к пятнице и составил 60,4603 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 5,61 копейки и составил 60,4094 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 123,163 млн, из которых $827,076 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 296,087 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос в понедельник на 51,56 копейки, до 61,4074 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 42,04 копейки, до 61,2581 руб. Объем торгов евро составил EUR915,259 млн, из которых EUR250,604 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR664,655 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник снизились, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 12 базисных пунктов - до 8,01% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась также на 12 пунктов - до 8,13% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла за день всего на 1 базисный пункт - до 8,28% годовых, а процентные ставки на срок 3 и 6 месяцев снизились на 1 базисный пункт - до 8,33% и 8,34% годовых соответственно.