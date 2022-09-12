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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:52

Белоруссия и Россия ожидают исторический максимум объема взаимной торговли

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия по итогам года ожидают исторический максимум объема взаимной торговли, заявили в пресс-службе посольства республики в РФ по итогам встречи посла Белоруссии в Москве Дмитрия Крутого с замминистра иностранных дел РФ Андреем Руденко в понедельник.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства, взаимодействия в ЕАЭС и на международных площадках. (...) Крутой и Руденко с удовлетворением отметили увеличение товарооборота между нашими странами за семь месяцев текущего года и выделили тенденцию к большей сбалансированности двусторонней торговли", - говорится в сообщении.

"При сохранении достигнутого темпа по итогам 2022 года ожидается исторический максимум объема торговли между Беларусью и Россией, а также практически нулевое сальдо экспортно-импортных потоков", - подчеркнули в дипмиссии.

Сообщается, что "такое положение вызвано снижением влияния энергетической группы и увеличением торговли сельскохозяйственной продукцией, товарами машиностроения, химии и деревообработки". "Это следствие успешной переориентации с украинского и европейского рынков в условиях борьбы с незаконными западными санкциями, а также начала работы Союзных программ в части снятия ограничений и барьеров на общем экономическом пространстве наших стран", - добавили в пресс-службе.

Также отмечается, что участники встречи отметили успешное выполнение около половины мероприятий 28 Союзных программ, констатировали важность реализации договоренностей по косвенным налогам, таможенным вопросам и энергетическим условиям на 2023 год.

"В условиях роста товарооборота двух стран, инвестиционной активности, реализации важных импортозамещающих проектов отдельно обсудили необходимость расширения дипломатического присутствия на региональном уровне. Условились о продолжении контактов в целях продвижения белорусско-российского диалога на всех уровнях", - резюмировали в посольстве.

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