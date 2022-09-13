Дума ратифицировала соглашение о расширении таможенного сотрудничества с Минском

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о сотрудничестве в таможенной сфере и гармонизации законодательства.

Документ упрощает информационное взаимодействие двух стран в таможенной сфере с оговоркой о защите данной информации. Также создается Межгосударственный центр, который будет заниматься аналитикой.

Документ (№ 160130-8) был внесен в парламент правительством в начале июля. Он уточняет правила информационного взаимодействия и взаимный обмен сведениями в электронном виде. Речь идет об обмене информацией о таможенном декларировании в полном объеме и в режиме реального времени, в том числе сведений при таможенном транзите; предоставление форм статистических документов о взаимной торговле в полном объеме и с периодичностью не реже одного раза в месяц. Информационный обмен будет строиться на безвозмездной основе.

В договоре указывается, что полученная таможенная и статистическая информация не подлежит передаче иным лицам, за исключением случаев, когда уполномоченный орган стороны, передающий такую информацию, выразил на то свое письменное согласие. "В случае выявления факта распространения информации в целях, не предусмотренных настоящим договором, уполномоченный орган стороны, установивший такой факт, имеет право в одностороннем порядке приостановить передачу такой информации направив соответствующее уведомление уполномоченному органу другой стороны", - говорится в ратифицированном документе.

В случае прекращения действия договора положения, касающиеся конфиденциальности и защиты информации, остаются в силе.

Кроме того, в Минске предполагается создание Межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций.

Документ также уточняет правила совместного таможенного контроля, взаимодействия мобильных групп таможенных органов, работу института уполномоченного экономического оператора.

Договор будет применяться с 15 марта, но официально вступит в силу на 10-й день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Белоруссия ратифицировала документ в мае.