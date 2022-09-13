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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:14

ЦБ и ведомствам велели снять разногласия по майнингу криптовалют к 19 декабря

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 19 декабря профильным ведомствам и ЦБ согласовать позицию по законодательному регулированию майнинга криптовалют, кроме того было дано поручение к этому же сроку согласовать позиции по использованию цифровых валют в международных расчетах.

"К 19 декабря Минфин вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ должен выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчетах", - говорится в сообщении пресс-службы правительства. Такие поручения премьер-министр дал по итогам стратегической сессии, посвяеённой развитию отечественной финансовой системы.

Ранее фракция "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект (№116366-8) "О майнинге в РФ", который описывает основы регулирования майнинга криптовалют в отечественной юрисдикции, но без уточнений процедуры налогообложения, требований к дата-центрам и операторам майнинга.

Документ не был поддержан Минцифры, Минэкономразвития, ФНС, Минюстом и Росфинмониторингом. Минфин, в свою очередь, концептуально идею регулирования майнинга, заложенную в документе, поддержал, но представил ряд замечаний, а также напомнил, что в правительстве находится подготовленный министерством проект федерального закона "О цифровой валюте", в который также включены положения, регулирующие майнинг.

Основные спорные вопросы в сфере регулирования майнинга касаются порядка налогообложения, финансовых требований к дата-центрам и к операторам майнинга. Также вызывают споры способы обмена добытой в результате майнинга криптовалюты на фиатные деньги (рубли) и легализация данного процесса.

Майнинг криптовалют – процесс сбора совершенных в сети транзакций криптовалют в блокчейн, для его проведения необходимо энергоемкое оборудование. Вознаграждение за майнинг могут получать как физические лица (индивидуальный майнинг), так и компании (работа в пуле). Оплата за майнинг начисляется на криптовалютные счета, для вывода средств с кошельков часто необходим их перевод в традиционные (фиатные) валюты центральных банков.

Михаил Мишустин ЦБ РФ Росфинмониторинг ФНС ФСБ
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