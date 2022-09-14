Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

ЦБ РФ сохраняет скепсис по поводу частных криптовалют

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Банк России со скепсисом относится к перспективам легализации расчетов в частных цифровых валютах.

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, выступая в ходе онлайн-урока "Как устроен финансовый рынок", напомнил аудитории, что сейчас в стране идет большая дискуссия относительно легализации частных цифровых денег, но ЦБ испытывает на этот счет "очень большой скепсис" из-за уровня рисков.

ЭкономикаЦентробанк запланировал реализовать офлайн-режим цифрового рубля в 2025 г.Читать подробнее

По мнению ЦБ, финансовый рынок должен развиваться в этом сегменте с помощью инструментария цифрового рубля.

Дискуссия, которую упомянул Чистюхин, активно развернулась в прошлом году, а после введения в начале 2022 года жестких санкций против России получила новый импульс: в частности, активно обсуждается использование цифровых валют в международной торговле.

Эта тема, например, поднималась на недавней стратегической сессии по развитию финансовой системы под председательством Михаила Мишустина, по итогам которой премьер поручил ведомствам и ЦБ к концу года "выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчётах".

ЦФ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ъ" сообщил о предложении выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет ФНБ

Дефицит бюджета США в августе вырос на 29%

OneWeb подписала соглашение с Arianespace о запуске своих интернет-спутников

OneWeb подписала соглашение с Arianespace о запуске своих интернет-спутников

"Газпром" продолжает освоение шельфа Сахалина, несмотря на отказы западных подрядчиков

Беглов предложил отложить до 2024 года реновацию жилья в Петербурге

Беглов предложил отложить до 2024 года реновацию жилья в Петербурге

Суд признал незаконным наложенный ФАС на "Т Плюс" штраф за манипулирование энергоценами

Суд признал незаконным наложенный ФАС на "Т Плюс" штраф за манипулирование энергоценами
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });