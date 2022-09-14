ЦБ РФ сохраняет скепсис по поводу частных криптовалют

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Банк России со скепсисом относится к перспективам легализации расчетов в частных цифровых валютах.

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, выступая в ходе онлайн-урока "Как устроен финансовый рынок", напомнил аудитории, что сейчас в стране идет большая дискуссия относительно легализации частных цифровых денег, но ЦБ испытывает на этот счет "очень большой скепсис" из-за уровня рисков.

По мнению ЦБ, финансовый рынок должен развиваться в этом сегменте с помощью инструментария цифрового рубля.

Дискуссия, которую упомянул Чистюхин, активно развернулась в прошлом году, а после введения в начале 2022 года жестких санкций против России получила новый импульс: в частности, активно обсуждается использование цифровых валют в международной торговле.

Эта тема, например, поднималась на недавней стратегической сессии по развитию финансовой системы под председательством Михаила Мишустина, по итогам которой премьер поручил ведомствам и ЦБ к концу года "выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчётах".