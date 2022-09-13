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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:14

Правительство РФ намерено разработать допмеханизмы стимулирования сбережений

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Минфин и Минэкономразвития при участии Банка России не позднее 31 марта 2023 года должны представить в правительство предложения о дополнительных механизмах стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений граждан.

Такое поручение премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы, сообщила пресс-служба кабмина.

Михаил Мишустин
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