Правительство РФ намерено разработать допмеханизмы стимулирования сбережений
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Минфин и Минэкономразвития при участии Банка России не позднее 31 марта 2023 года должны представить в правительство предложения о дополнительных механизмах стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений граждан.
Такое поручение премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы, сообщила пресс-служба кабмина.