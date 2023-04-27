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Правительство одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений

Правительство одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Правительство на заседании 27 апреля одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан, сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Минфин в декабре 2022 года представил концепцию программы долгосрочных сбережений граждан, которую разработал совместно с ЦБ. Она позволит получать дополнительный доход после выхода на пенсию или в случае особых жизненных ситуаций до момента назначения пенсии.

По словам министра финансов Антона Силуанова, новая программа создаст дополнительный импульс для роста долгосрочных накоплений граждан и экономического развития страны.

Участие в программе будет добровольным. Ей смогут воспользоваться граждане любого возраста с момента наступления совершеннолетия.

Кроме того, договор долгосрочных сбережений можно заключить в пользу своего ребенка или любого другого лица, независимо от его возраста.

Операторами программы будут негосударственные пенсионные фонды.

Формировать сбережения граждане смогут самостоятельно за счет взносов из личных средств, а также за счет ранее созданных пенсионных накоплений.

Программа не предусматривает каких-либо требований к размеру и периодичности взносов. Размер как первого, так и последующих взносов определяется гражданином самостоятельно. Кроме того, производить взносы в рамках программы долгосрочных сбережений сможет и работодатель.

Внесенные на счет средства будут застрахованы на 2,8 млн рублей.

Новый механизм предусматривает различные стимулирующие меры для участников программы, в том числе дополнительное софинансирование со стороны государства до 36 тысяч рублей в год. Кроме того, участники системы смогут оформить ежегодный налоговый вычет до 52 тысяч рублей при уплате взносов до 400 тысяч рублей в год.

Сформированные средства будут вкладываться в ОФЗ, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и прочие надежные ценные бумаги. При этом гражданин может заключить договоры с несколькими операторами.

Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно будет забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги возможно в случае наступления особых жизненных ситуаций - для дорогостоящего лечения или на образование детей.

Минфин Правительство Антон Силуанов Банк России
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