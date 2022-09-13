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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2022 и 2023 годах

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - ОПЕК сохранил прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на уровне 3,1 млн б/с, на 2023 год - на уровне 2,7 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

Таким образом, в 2022 году, по оценке ОПЕК, потребление нефти составит 100,03 млн б/с.

Так, сохранен прогноз потребления в I кв. на уровне 99,36 млн б/с, во II кв. повышен на 7 тыс. б/с - до 98,63 млн б/с, а в III кв. понижен на 26 тыс. б/с - до 99,67 млн б/с, в IV кв. - повышен на 200 тыс. б/с, до 102,42 млн б/с.

"Прогнозируется, что спрос на нефть по-прежнему будет определяться продолжающимся глобальным экономическим ростом, особенно восстановлением путешествий и транспортной активности, что, по прогнозам, приведет к устойчивому общему росту спроса на нефть на уровне 3,1 млн б/с в 2022 году и 2,7 млн б/с в 2023 году, что приведет к увеличению мирового спроса до 102,7 млн б/с, превышающему показатель до пандемии COVID-19", - сообщается в отчете.

В 2022 году, как ожидается, в странах ОЭСР спрос на нефть увеличится на 1,6 млн б/с - до 46,4 млн б/с, при этом страны Америки вырастут больше всех во главе с США, поддержку обеспечит восстановление спроса на бензин и дизельное топливо. Также поддержат спрос светлые дистилляты.

Потребление нефти в странах, не входящих в ОЭСР, вырастет на 1,5 млн б/с - до 53,7 млн б/с в 2022 году. В этом регионе ОПЕК ожидает устойчивого роста как в транспортном, так и промышленном секторах на фоне восстановления экономической активности и ослабления ограничений COVID-19 в Китае.

"Прогноз роста на 2023 год сохранен на уровне 2,7 млн б/с, не изменившись по сравнению с последним отчетом, и, следовательно, мировой спрос достигнет 102,73 млн б/с. Ожидается, что в странах ОЭСР спрос на нефть вырастет на 0,6 млн б/с, поскольку ожидается устойчивый рост в странах ОЭСР и Северной, и Южной Америки. При этом спрос на нефть в США превысит уровень 2019 года в основном за счет восстановления спроса на транспортное топливо и легкие дистилляты. Спрос в странах ОЭСР в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе также превысит уровень потребления 2019 года", - полагают аналитики.

В странах, не входящих в ОЭСР, спрос на нефть вырастет на 2,1 млн б/с, при этом наибольший рост будет наблюдаться в Китае и Индии, чему будет способствовать восстановление спроса на транспортное топливо и устойчивый спрос на топливо для промышленности, включая нефтехимическое сырье. Что касается топлива, предполагается, что бензин и дизельное топливо будут лидировать в росте спроса на нефть в следующем году.

Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в июле, по предварительным данным, выросли на 18,1 млн баррелей - до 2,699 млрд баррелей - и были на 271 млн баррелей ниже среднего уровня за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности сделки ОПЕК+).

Объемы нефти в структуре запасов по итогам июля составили 1,318 млрд барр., что на 6,4 млн барр. больше, чем в июне. Коммерческие запасы нефтепродуктов также выросли - на 11,7 млн барр., до 1,38 млрд барр.

ОПЕК
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