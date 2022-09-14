Нефтепереработчик Eneos начал готовиться к падению спроса на топливо в Японии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшая в Японии нефтеперерабатывающая компания Eneos Holdings Inc. разрабатывает планы консолидации производства из-за ожидаемого падения спроса на топливо в стране на фоне сокращения населения и усилий по ограничению вредных выбросов, сообщает Bloomberg.

Президент компании Такеши Сайто заявил агентству, что Eneos разработала схему объединения операций, однако сроки закрытия конкретных НПЗ еще обсуждаются. Пока компания объявила о прекращении работы одного из десяти своих заводов: НПЗ мощностью 127,5 тысячи баррелей в сутки в префектуре Вакаяма будет остановлен в октябре 2023 года.

Eneos прогнозирует падение внутреннего спроса на топливо на 50% к 2040 году.

"Мы внимательно следим за темпами снижения спроса, - сказал Сайто. - Мы также должны учитывать влияние на местные поселения, и решать, как использовать территорию нефтеперерабатывающего завода - будь то установка возобновляемых источников энергии или использование ее в качестве логистического объекта".

По данным Министерства торговли Японии, спрос на нефтепродукты в стране сократится на 7,1% в период с 2021 по 2026 финансовый год.