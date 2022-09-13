РЖД с марта увеличила экспортные перевозки в Китай через Казахстан в 1,5 раза

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" с марта 2022 года увеличило перевозку экспортных грузов в Китай через Казахстан на 53,6%, сообщил замгендиректора монополии Алексей Шило на транспортно-логистической конференции "PRO//Движение.Сибирь".

"Сейчас действуют временные правила, мы отслеживаем, как меняются структуры перевозок по направлениям с 15 марта, - сказал он. - Да, через погранпереходы Казахстана с Китаем пропускают сегодня не весь объем, который бы нам хотелось, но, тем не менее, объем перевозок экспортных грузов вырос с 15 марта на 53,6%. Это достаточно большой объем".

Также с 15 марта на 44% выросли поставки по западной ветке транспортного коридора "Север-Юг" через погранпереход Самур. Шило отметил, что это дополнительное новое направление, которое "раньше не пользовалось таким большим спросом".

По его словам, "начинается большой рост мультимодальных перевозок".

"Сейчас грузоотправители эти направления, что называется, пробуют и прощупывают, находят возможности по решению логистических задач на данных маршрутах (. . .). Таких грузов становится все больше и больше", - подчеркнул Шило.

Так, через порты Каспия с 15 марта РЖД увеличили объем перевозок на 82%.