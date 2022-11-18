"Ураласбест" может снизить выпуск хризотила из-за проблем с отправкой грузов в Китай

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Ураласбест" с начала октября испытывает трудности с отправкой хризотилового асбеста грузополучателям в Китае, рассматривает возможность снижения объемов производства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Уже больше месяца Свердловская железная дорога не принимает состав из 48 - это почти 3 тысячи тонн - загруженных хризотиловым асбестом крытых вагонов направлением на Забайкальск грузополучателю в Китае. Еще 27 вагонов готовятся к погрузке в ноябре. Сами железнодорожники ссылаются на "устные ограничения", - сообщили в компании.

"Ураласбест" рассматривает возможность уменьшить объемы производства, если проблема с логистикой не будет решена. Насколько существенным может быть снижение, на предприятии пока затрудняются сказать, но, по подсчетам компании, "Ураласбест" рискует потерять 20% от общего объема продаж хризотила: из 160 тысяч тонн хризотила, отправленного в нынешнем году на экспорт, 36 тысяч тонн ушло в Китай.

"Нам сейчас его складировать просто некуда. То, что стоит загруженное в вагонах - это так называемый склад на колесах, у нас уже практически закончилась место в крытых складах. Мы ведем переговорный процесс, чтобы эту ситуацию как-то решить, продолжаем контакты с СвЖД, РЖД. Мы надеемся на положительное разрешение ситуации", - добавили в пресс-службе "Ураласбеста".

В пресс-службе СвЖД "Интерфаксу" сообщили, что за 10 месяцев 2022 года "Ураласбест" увеличил объемы продукции, предъявляемой для отправки со станции "Асбест" по железной дороге, на 30% к 2021 году.

"В направлении Забайкальска предприятие регулярно, в том числе в октябре и ноябре, отгружает вагоны со станции "Асбест", и дополнительно отправляет контейнеры с асбестом - с контейнерных площадок, расположенных в Екатеринбурге", - сообщили в компании.

В СвЖД добавили, что отправка грузов через пограничный переход Забайкальск - Маньчжурия зависит от возможностей по приему составов "Китайскими железными дорогами". При этом, по данным РЖД, заявки на экспорт продукции через ж/д переходы с Китаем сейчас превышают возможности китайской стороны по приему. Ограничения связаны с действием в приграничных провинциях КНР усиленных противоковидных мер и режима проверки грузов (угля и руды) таможенными органами Китая.

Согласно отчету "Ураласбеста" за 2021 год, предприятие производит около 300 тыс. тонн товарного хризотила в год. Более 75% производимого товарного хризотила поставляется на экспорт.

"Ураласбест" является одним из крупнейших в мире производителей хризотилового асбеста. В его состав входит 10 структурных подразделений, в том числе рудоуправление, обогатительная фабрика, автотранспортное предприятие. Сырьевая база предприятия - крупнейшее в мире Баженовское месторождение асбеста (Свердловская область).