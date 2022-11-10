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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Инфляция в США в октябре замедлилась до 7,7%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В октябре 2022 года потребительские цены в США (индекс CPI) выросли на 7,7% в годовом измерении, сообщило Министерство труда страны. Это минимальный показатель с января 2022 года.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже 8%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными Trading Economics. Консенсус-прогноз, составленный агентством Bloomberg, предусматривал замедление инфляции до 7,9%.

Темпы роста цен на энергоносители в прошлом месяце замедлились до 17,6% после скачка на 19,8% в предыдущем месяце. В том числе бензин подорожал на 17,5%, цены на электричество выросли на 14,1%, природный газ - на 20%.

Продукты питания подорожали на 10,9% после 11,2% месяцем ранее.

Жилье за год подорожало на 6,9%, медицинские услуги - на 5%, новые автомобили - на 8,4%.

Индекс CPI в октябре увеличился на 0,4% относительно предыдущего месяца, как и в сентябре, тогда как аналитики прогнозировали подъем на 0,6%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в октябре выросли на 6,3% в годовом выражении и на 0,3% в помесячном. Эксперты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали рост на 6,5% и 0,5% соответственно. В сентябре повышение составляло 6,6% за год и 0,6% за месяц.

Федеральная резервная система (ФРС) США внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.

Следующее заседание Федрезерва состоится 13-14 декабря. Рынки закладывают в текущие котировки повышение размера процентной ставки на 50 базисных пунктов на ближайшем заседании.

США Минтруда ФРС
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