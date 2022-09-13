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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Германия предоставит энергосектору гарантии по кредитам на 67 млрд евро

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Германия готовится задействовать фонд, созданный для помощи бизнесу в борьбе с экономическими последствиями пандемии, чтобы предоставить гарантии по кредитам столкнувшимся с финансовыми трудностями энергетическим компаниям, сообщил агентству Bloomberg информированный источник.

Контроль за механизмом будет осуществлять государственный банк развития KfW, объем кредитных гарантий составит около 67 млрд евро.

Правительство Олафа Шольца готовится одобрить план, который направлен на помощь энергетическим компаниям, вынужденным платить более высокие цены за энергоресурсы в связи с ограничениями поставок из России, на заседании в среду, сообщает агентство.

Крупнейшая в Европе экономика оказалась в центре энергетического кризиса в регионе, эксперты опасаются, что страна может столкнуться с волной банкротств.

Германия и другие европейские страны принимают срочные меры для поддержки энергетических компаний в условиях кризиса. План в отношении гарантий по кредитам, о котором первой сообщила газета Handelsblatt, является еще одной мерой - помимо пакета мер финансовой помощи энергосектору, анонсированного в апреле.

Шольц 13 сентября заверил представителей отрасли, что власти делают все возможное, чтобы решить проблему с ликвидностью.

"Мы расширили и продлили меры защиты для компаний, столкнувшихся с наихудшими последствиями", - сказал он на конференции ассоциации работодателей BDA в Берлине.

Германия KfW Олаф Шольц
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