Канцлер Германии заявил, что энергетическая отрасль страны подготовлена к зиме

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Власти Германии подготовили энергетическую отрасль страны к предстоящей зиме, заявил в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы сможем выдержать эту зиму", - приводят его слова местные СМИ.

По его словам, страна "переживает тяжелые времена", однако правительство приняло "своевременные решения" с целью избежать перебоев со снабжением энергией в этом году, в частности вновь запустив угольные электростанции и закачав газ в хранилища.

При этом Шольц объявил о пакете помощи - уже третьем на фоне нынешних экономических трудностей - размером в 65 млрд евро с целью поддержать население на фоне роста инфляции и повышения расходов на энергию. План предусматривает, в том числе, обеспечение населения дешевыми билетами на транспорт и налоговые льготы для компаний, потребляющих значительное количество энергии.