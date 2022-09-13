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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

"Газпром" может стать крупнейшим поставщиком газа на китайский рынок

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Развитие газовой отрасли на востоке РФ в долгосрочной перспективе должно привести к присоединению восточных газовых магистралей к существующей в европейской части России и Западной Сибири Единой системе газоснабжения, сообщил замначальника департамента - начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус в ходе научной дискуссии "Стратегическое планирование в энергетической компании" в рамках Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2022); он также заявил, что "Газпром", вероятно, станет крупнейшим поставщиком газа в Китай.

"На первом этапе реализации Восточной программы создавались отдельные газопроводы, которые решали прикладные задачи. Так был построен газопровод "Сахалин-Хабаровск-Владивосток". После подписания контракта по "Силе Сибири" был реализован и этот проект. Говоря о долгосрочных перспективах, речь идет о соединении Единой системы газоснабжения, которая создавалась на протяжении более чем полувека, с газопроводом "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", - отметил Полоус.

Кроме того, по его словам, в нынешней экономической ситуации в стратегии "Газпрома" появилось новое направление диверсификации - расчётная валюта: "В ходе Восточного экономического форума была достигнута договоренность по переводу оплаты за поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" в рубли и юани".

"Подписание нового контракта с китайскими партнерами и активная работа по новым проектам - наглядное подтверждение фундаментальных аксиом газового бизнеса. Речь здесь идет о стабильных механизмах ценообразования и отсутствии регуляторных барьеров для реализации газовых проектов", - добавил Полоус.

Он отметил, что после выхода на объем поставок в 48 млрд куб. м в год ("Сила Сибири" на 38 млрд кубометров и 10 млрд кубометров с Дальнего Востока - ИФ) "Газпром", вероятно, станет крупнейшим поставщиком газа на китайский рынок. "С учётом ранее подписанного контракта на поставку газа по проекту "Сила Сибири" совокупные законтрактованные объемы составляют 48 млрд куб. м. С высокой долей вероятности, после выхода на указанный объём поставок Россия может стать самым крупным поставщиком газа в КНР. При этом важно и то, что, развивая сотрудничество в газовой отрасли, Россия и Китай не увеличивают взаимную зависимость до критических значений", - также заметил докладчик.

"Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР" (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом министерства промышленности и энергетики РФ. "Газпром" назначен правительством РФ координатором деятельности по реализации программы.

Газпром Китай
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