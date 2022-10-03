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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Добыча "Газпрома" за 9 месяцев сократилась на 17%

Экспорт газа в страны дальнего зарубежья упал на 40,4%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 313,3 млрд кубометров газа. Это на 17,1% (на 64,8 млрд кубометров) меньше, чем в прошлом году, сообщила компания.

Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 4,1% (на 7,2 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 86,9 млрд куб. м - на 40,4% (на 58,9 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года.

"Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", - подчеркивается в сообщении.

Компания отметила рост экспорта газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. "Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. В сентябре зафиксированы два исторических максимума суточного объема экспорта за всё время поставок", - отмечается в сводке.

"Газпром" отмечает, что даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП).

"Например, в Германии в прошлом ОЗП (с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года) потребление газа составило 57 млрд куб. м, то есть в среднем - 9,5 млрд куб. м в месяц. Текущий уровень заполненности подземных хранилищ Германии - 92%, объем активного газа - 20 млрд куб. м. Таким образом, объем запасов газа в хранилищах Германии в настоящее время сопоставим со средним потреблением во время ОЗП в течение всего двух месяцев из шести", - обращают внимание российские газовики.

"Газпром" также прокомментировал заполненность украинских ПХГ, где на 1 октября накоплено 14 млрд куб. м газа из необходимых к зиме 19 млрд куб. м. "На Украине признают, что есть только теоретическая возможность заполнить хранилища, а практической - нет", - отмечается в сводке.

Газпром Китай Германия Украина Сила Сибири
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