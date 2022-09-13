Минфин скоро проведет доотбор площадок для закрытых закупок госкомпаний

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Минфин планирует в ближайшее время провести доотбор специализированных электронных торговых площадок (ЭТП), на которых, в том числе, госкомпании могли бы проводить закрытые конкурентные закупки в электронной форме, заявила директор департамента министерства Татьяна Демидова.

"В ближайшее время будет проведена процедура доотбора специализированных ЭТП, - сказала она на конференции "Будущее рынка электронных закупок в России: вернуть устойчивость". - До 1 октября ожидается подача заявок от лиц, соответствующих требования к таким площадкам".

После введения антироссийских санкций и принятия антисанкционных мер значительная часть закупок госкомпаний ушла из публичной сферы - за 8 месяцев текущего года в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) размещена информация о заключении госкомпаниям договоров на 5,4 трлн рублей, что на 54% меньше аналогичного показателя прошлого года. Сейчас госкомпании, оказавшиеся под санкциями, должны проводить неконкурентные закупочные процедуры или закрытые конкурентные в электронной форме на специализированной электронной торговой площадке АСТ-ГОЗ, которая была создана специально для проведения "категорированных" закупок в электронной форме. Большинство госкомпаний вынуждены были перейти к неконкурентным способам закупок, а также вернуться к "бумажным" торгам.

Расширение перечня специализированных ЭТП, предусмотренного постановлением правительства № 656, позволит повысить уровень конкурентности при осуществлении конкурентных закупок в электронной форме, считают в Минфине.

"Есть запрос со стороны госкомпаний на возврат к закупкам в электронной форме - к ней все привыкли, это удобно и эффективно, - отметила Демидова. - Для решения проблемы были приняты поправки, по которым подсанкционные госкомпании смогут проводить свои закупки в электронной форме с размещением соответствующей информации в ЕИС, но без публикации такой информации на ее официальном сайте".

По словам Демидовой, требования к электронным площадкам более мягкие, чем требования, установленные для спецЭТП.

"Одними из основных требований к таким площадкам являются наличие соответствующей лицензии ФСБ РФ и повышенные требования к техническим и программным средствам для обеспечения защиты информации, - сказала Демидова. - В связи с чем мы не ожидаем, большого количества заявок - возможно, будет одна или две".

Замгендиректора АО "Единая электронная торговая площадка" (ЕЭТП, "Росэлторг" - одна из восьми ЭТП, отобранных правительством для проведения госзакупок) и председатель комитета по управлению закупочной деятельностью Ассоциации менеджеров Виктор Симоненко сказал "Интерфаксу", что компания готова принять участие в таком отборе. Если будут утверждены другие, более мягкие, требования к специализированным ЭТП.

"По сути, должно произойти разделение перечня спецЭТП - на площадки, удовлетворяющие требованиям, позволяющим проводить закрытые конкурентные закупки госкомпаний в электронной форме и на площадки, имеющие право работать с гостайной - таким требованиям удовлетворяет АСТ-ГОЗ, - сказал Симоненко. - Первый вариант, более мягкий, нам интересен - это значительный рынок".

Летом 2018 года правительство утвердило перечень ЭТП для проведения госзакупок. В него включены девять ЭТП - восемь универсальных и одна специализированная. К универсальным были отнесены "Росэлторг", "РТС-тендер", "Сбербанк-АСТ", "Электронные торговые системы", ГУП "Агентство по госзаказу РТ" и "Российский аукционный дом", а также "ТЭК-Торг" и ЭТП ГПБ ("Электронная торговая площадка Газпромбанка"). Специализированной ЭТП была определена АСТ-ГОЗ, которая была создана Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" специально для проведения в электронной форме закупок в рамках гособоронзаказа.

Прежде чем получить доступ к проведению госзакупок, ЭТП должны были доказать свое соответствие ряду требований. К их числу относится опыт проведения госзакупок или проведения закупок госкомпаний (извещения о них должны были размещаться в ЕИС) общим объемом 2 трлн рублей в период с 1 января 2015 года. При этом уставный капитал таких ЭТП должен составлять не менее 20 млн рублей, а доля иностранных владельцев в уставном капитале не должна превышать 25%.

Еще одно требование к ЭТП для госзакупок предусматривает, что доля электронных процедур (проводятся в соответствии с 44-ФЗ) или конкурентных закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), проведенных на той или иной ЭТП, составляет не менее 5% совокупного объема таких закупок или от общего количества таких закупок.

Предполагалось, что первая большая проверка операторов ЭТП на соответствие требованиям будет проведена в 2021 году. Затем срок начала проведения проверок ЭТП для госзакупок на соответствие единым и дополнительным требованиям к таким площадкам был перенесен на январь 2022 года.

В июне замминистра финансов Алексей Лавров в интервью "Интерфаксу" сказал, что ЭТП для госзакупок проверят на соответствие требованиям к таким площадкам в 2024 году.