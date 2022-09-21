Депутатам поручено изучить проблемные темы закона о госзакупках

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал неделю думским комитетам по обороне и по промышленности на изучение проблемных тем закона "О контрактной системе" (44-ФЗ).

"Коллеги, давайте оперативно изучим все проблемные темы, касательно 44-ФЗ, всех этих процедур, которые сегодня могут тормозить выпуск необходимой продукции, могут быть препятствием для эффективного решения задач в области повышения обороноспособности страны", - сказал он на пленарном заседании.

"У нас с вами заседание во вторник, 27-го, - продолжил спикер. - Пожалуйста, информацию подготовьте, с правительством прорабатывайте. Если необходимо внесение изменений, давайте, коллеги, будем рассматривать".

Ранее представители Минфина отмечали, что контрактная система оптимизирована, в том числе под новые условия, и теперь нужна ее тонкая донастройка.

"Базовое законодательство (44-ФЗ и закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" - 223-ФЗ) в своей основе гибкое, автоматизация далеко продвинутая, - говорил ранее замминистра финансов Алексей Лавров. - Теперь нужна только тонкая донастройка системы закупок".

20 сентября во втором и третьем чтениях был принят закон о внесении изменений в Уголовный кодекс (УК) РФ, который вводит уголовную ответственность за нарушение обязательств по гособоронзаказу.