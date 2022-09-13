На "Мосбирже" доллар и евро подешевели до 59,9 рубля

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Во вторник на "Мосбирже" курс рубля укрепился к бивалютной корзине благодаря преобладанию продаж валюты экспортерами над спросом на нее со стороны импортеров и немногочисленных покупателей-инвесторов. При этом курсы доллара и евро по отношению к рублю на закрытие 13 сентября оказались одинаковыми.

К 19:00 доллар подешевел на 34 копейки, до 59,9 рубля, евро подешевел на 90 копеек, тоже до 59,9 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 59,2 копейки - до 59,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль по итогам торгов вторника продемонстрировал умеренно позитивную динамику к доллару и евро несмотря на ухудшение ситуации на мировых рынках капитала и ухода глобальных инвесторов из рисковых активов после публикации в США данных об уровне инфляции в августе, усиливших опасения дальнейшего агрессивного повышения процентных ставок Федрезервом. При этом падение европейской валюты к рублю оказалось более существенным за счет снижения курса евро против доллара на мировом рынке Forex.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% в годовом измерении, сообщило Минтруда. В июле годовая инфляция составляла 8,5%. Аналитики, опрошенные, Bloomberg, ожидали августовский показатель на уровне 8,1%. Темпы роста цен на энергоносители в прошлом месяце замедлились до 23,8% после скачка на 32,9% в предыдущем месяце. Бензин подорожал на 25,6%, цены на электричество выросли на 15,8% (максимально с августа 1981 года), природный газ - на 33%. Между тем рост стоимости продуктов питания стал самым существенным с мая 1979 года - 11,4%.

Индекс CPI в августе увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца, когда показатель показал нулевой рост, при предполагавшемся снижении на 0,1%. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в августе выросли на 6,3% в годовом выражении и на 0,6% в помесячном. Эксперты прогнозировали рост на 6,1% и 0,3% соответственно.

ФРС внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%. Ближайшее заседание Федрезерва состоится 20-21 сентября.

Курс доллара США на мировом рынке Forex во вторник перешел к росту относительно основных мировых валют после выхода данных об инфляции. Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,43% после снижения примерно на такую же величину до публикации статистики. В свою очередь индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют, подскочил на 0,63%.

Данные по инфляции в США вызвали ухудшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на товарных рынках, поскольку усилили опасения дальнейшего повышения процентных ставок Федрезервом. Развернулись вниз практически все европейские фондовые площадки, индекс МосБиржи по итогам торгов ушел в небольшой минус (-0,1%), а индекс РТС сократил свое повышение до 0,3%. Таким образом, данные по инфляции в США за август, оказавшиеся выше ожиданий аналитиков, вызвали волну продаж рисковых активов и рост спроса на доллар США.

После публикации данных по инфляции в США нефть начала дешеветь. К 19:00 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 1,56% - до $92,53 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели в Нью-Йорке на 1,29% - до $86,65 за баррель. Накануне Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,1%.

В первой половине дня котировки нефти поддерживали заявления США о том, что они не видят возможности скорого достижения соглашения по ядерной сделке с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД). Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает восстановление соглашения 2015 года в ближайшее время маловероятным из-за позиции Тегерана. В минувшую субботу Германия, Франция и Великобритания выразили "серьезные сомнения" в искренности Ирана в стремлении к возобновлению СВПД и предупредили, что позиция страны ставит под угрозу перспективы сделки.

"Курс доллара на внутреннем валютном рынке в ходе торгов на Московской бирже во вторник опускался к отметке 59,65 рубля/$1, отчасти этому способствовал рост нефтяных фьючерсов на Brent выше психологического уровня в $95 за баррель. Однако во второй половине дня, после опубликования в США данных по инфляции в августе, доллар частично отыграл дневные потери и вернулся ближе к рубежу 60 рублей/$1, сократив свое снижение до 0,34%. Сегодняшние данные указали на более слабое замедление инфляции в США, чем прогнозировали аналитики. На этом фоне доллар на глобальном рынке перешел к укреплению, но в текущих условиях это оказывает лишь умеренное влияние на динамику американской валюты в паре с рублем. В целом в ближайшие дни для курса доллара остается актуальным диапазон 59,5-62 рубля/$1, но в среду риски очередного снижения к нижней границе диапазона сохранятся", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев.

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, во вторник российский рубль вновь подорожал, опираясь на профицит торгового баланса в России.

"Технически сохраняется потенциал для дальнейшего укрепления рубля, а курс доллара по итогам текущей недели может уйти ниже отметки 60 рублей/$1. Впрочем, ожидать всплеска волатильности не приходится - валютный рынок в большей степени выглядит безыдейно", - считает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 Банк России опустил официальный курс доллара на 14 сентября на 38,92 копейки, до 60,0676 рубля, и снизил курс евро на 37,63 копейки, до 60,9364 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился во вторник на 39,52 копейки по отношению к понедельнику и составил 60,0651 рубля/$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 38,2 копейки и составил 60,0274 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 157,98 млн, из которых $730,755 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 427,225 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился во вторник на 40,97 копейки, до 60,9977 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 56,46 копейки, до 60,6935 рубля. Объем торгов евро составил 894,825 млн евро, из которых 156,253 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 738,572 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России 13 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ 2,18 трлн рублей (при лимите 2,18 трлн рублей и спросе 2,433 трлн рублей) в среднем по ставке 7,88% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 6 сентября, банки разместили 2,321 трлн рублей (при лимите 2,92 трлн рублей) в среднем по ставке 7,94% годовых.

Кроме того, ЦБ во вторник провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ 775 млрд рублей (при лимите 1,05 трлн рублей) в среднем по ставке 7,87% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов немного снизились. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась за день всего на 3 базисных пункта - до 8,04% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 пункта - до 8,11% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась за день на 3 базисных пункта - до 8,25% годовых, а процентные ставки на срок 3 и 6 месяцев упали на 6 базисных пунктов - до 8,27% и 8,28% годовых соответственно.