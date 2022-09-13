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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Eni в июне-июле продала 2,1 млн баррелей венесуэльской нефти в Европу за 200 млн евро

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Итальянская Eni после разрешения США поставлять венесуэльскую нефть в Европу продала на этом рынке в июне-июле 2,1 млн баррелей за 200 млн евро, следует из отчета компании.

"Венесуэла в настоящее время переживает структурный экономический и финансовый кризис из-за сокращения нефтяных поступлений, которые являются основным источником доходов страны, во многом из-за последствий санкций США, заблокировавших доступ к финансированию, необходимому для разработки запасов, что привело к падению уровня добычи. Санкционный режим создает риск для окупаемости инвестиций Eni в три крупных проекта: морское газовое месторождение Perla, эксплуатируемом СП с Repsol - Cardon IV, нефтяные месторождение Junin 5 на суше и Corocoro на шельфе. В последние годы три проекта подвергались списанию с реклассификацией больших объемов запасов в категорию "вероятных" в связи с небольшими перспективами добычи", - поясняет компания.

В результате взаимодействия с Госдепартаментом США с целью выявления возможных решений по обеспечению и возмещению устойчивых поставок газа на местный рынок, не подпадающих под санкции, Eni и ее партнер по СП Cardon IV в мае 2022 года добились разрешения на получение от венесуэльской PDVSA платежей в натуральной форме в виде нефти, сообщается в отчете. За вычетом суммы реализованного сырья непогашенная дебиторская задолженность в доле Eni по поставкам газа Cardon IV составляла приблизительно $1,3 млрд.

Процесс компенсации нефтью долга за поставленный газ был приостановлен два года назад, когда Вашингтон ужесточил санкции против Венесуэлы.

Eni Венесуэла PDVSA Италия США Европа Perla Repsol
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