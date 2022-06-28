Представители администрации США тайно посетили Венесуэлу

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники администрации президента США прибыли в Каракас с визитом, чтобы попытаться вернуть на родину задержанных в Венесуэле американцев и улучшить отношения с латиноамериканским "нефтяным гигантом" на фоне растущих мировых цен на нефть, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Отмечается, что в состав американской делегации вошли специальный представитель президента по делам заложников Роджер Карстенс и посол Джеймс Стори, который возглавляет подразделение правительства США по делам Венесуэлы из соседней Колумбии.

Представитель Госдепа, сообщивший о визите, заявил, что он направлен на обеспечение безопасности нескольких граждан США, задержанных в Каракасе, в том числе группы руководителей нефтяной компании Citgo.

При этом неясно, каких еще целей стремятся достичь во время визита американские официальные лица.

Как подчеркивает агентство, наблюдающийся рост цен на бензин вынуждает Вашингтон пересматривать некоторые цели во внешней политике.