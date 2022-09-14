Фондовые индексы США продемонстрировали худший c 2020 года спад на данных об инфляции

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок рухнул по итогам торгов во вторник на фоне публикации статистических данных об инфляции в США, которая оказалась выше прогнозов.

Данные спровоцировали опасения о том, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется повышать ставки более агрессивными темпами, чтобы сдержать рост потребительских цен, пишет Trading Economics.

Индикаторы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 продемонстрировали максимальное падение с июня 2020 года, а Nasdaq Composite - с марта 2020 года.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg.

ФРС внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.

Следующее заседание Федрезерва состоится 20-21 сентября.

Тем временем объем депозитов в банках США за второй квартал сократился на рекордные $370 млрд, свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Их сумма упала до $19,563 трлн по сравнению с $19,932 трлн в марте. Это первое снижение показателя с 2018 года, отмечает The Wall Street Journal.

Отток средств с депозитов не является проблемой для банков. Их объем обычно остается достаточно стабильным, но за последние два года он вырос примерно на $5 трлн из-за пандемии COVID-19.

Акции производителя велотренажеров Peloton Interactive подешевели на 10,3%. Сооснователь Peloton Джон Фоли, в феврале оставивший должность главного исполнительного директора, покидает компанию, находящуюся в процессе реорганизации. Как сообщается в пресс-релизе компании, он уйдет с поста председателя совета директоров. Также фирму покинет другой сооснователь - Хисао Куси - до последнего времени работавший директором по юридическим вопросам.

Акции Boeing Co. упали на 7,2% несмотря на новость о том, что американский концерн поставил 35 самолетов в минувшем месяце, что отчасти связано с возобновлением поставок новых 787 Dreamliners.

Цена бумаг Oracle Corp. уменьшилась на 1,35%. Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения увеличил выручку в первом квартале 2023 финансового года на 18% благодаря росту доходов от "облачных" сервисов, однако чистая прибыль компании упала на 37%, что связано, в частности, с укреплением доллара.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник упал на 1276,37 пункта (3,94%) и составил 31104,97 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 177,72 пункта (4,32%) - до 3932,69 пункта.

Nasdaq Composite потерял 632,84 пункта (5,16%) и составил 11633,57 пункта.