Рубль незначительно снижается к доллару и евро в начале торгов вслед за нефтью

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно растут на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за негативной динамикой нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,9-60,15 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,1025 руб./$1 (+20,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 60,41 руб./EUR1 (+51 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 34,09 коп. к уровню закрытия 13 сентября, до 60,24 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,49 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 52,64 коп. ниже официального курса.

Аналитики отмечают, что заметный рост курса евро связан с низкой ликвидность рынка в первую минуту торгов. Спустя пару минут торгов динамика евро к рублю была уже не такой заметной, его рост составляет всего 10-15 коп.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение курса рубля к доллару и евро на старте торгов среды связано как с падением мировых цен на нефть, так и ухудшением настроений на глобальных рынках капитала, произошедшим еще накануне после публикации в США данных об инфляции за август, оказавшихся выше ожиданий аналитиков.

Данные по инфляции в США вызвали также ухудшение ситуации на мировых рынках капитала, поскольку усилили опасения дальнейшего агрессивного повышения процентных ставок Федрезервом. Американский фондовый рынок рухнул по итогам торгов во вторник на фоне публикации статистических данных об инфляции в США, которая оказалась выше прогнозов.

Данные спровоцировали опасения о том, что ФРС придется повышать ставки более агрессивными темпами, чтобы сдержать рост потребительских цен

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $92,76 за баррель, что на 0,44% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $86,97 за баррель, что на 0,39% ниже итогового значения предыдущей сессии.

В среду Еврокомиссия (ЕК) обнародует предложение по решению проблем, возникших на энергорынке ЕС. Член ЕК по энергетике Кадри Симсон в числе возможных мер, в частности, назвала сокращение спроса на электроэнергию, ограничение доходов энергокомпаний, производящих электроэнергию с низкими затратами, взносы от получающих сверхприбыли компаний по производству газа, нефти и угля.

Касаясь российского газового импорта, Симсон отметила, что "потолок" на российский газ позволил бы решить проблему спекуляций с ценой. Вместе с тем, по ее словам, необходимо больше работы, чтобы оценить риск возможного негативного воздействия такой меры на некоторые государства-члены ЕС. Кроме того, ЕК продолжит анализировать, как ограничение цены может воздействовать на весь газовый импорт.

Страны ОПЕК в августе увеличили добычу нефти на 618 тыс. баррелей в сутки - до 29,65 млн баррелей в сутки (б/с). Таким образом, страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, отстают от плана по добыче на 1,41 млн б/с. В отчете картеля говорится, что сохранен прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на уровне 3,1 млн б/с, на 2023 год - на уровне 2,7 млн б/с. Таким образом, в текущем году, по оценке ОПЕК, потребление нефти составит 100,03 млн б/с. Прогнозируется, что спрос на нефть по-прежнему будет определяться продолжающимся глобальным экономическим ростом, особенно восстановлением путешествий и транспортной активности.