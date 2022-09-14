Инфляция в Великобритании в августе замедлилась до 9,9% и оказалась ниже прогноза

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в августе подскочили на 9,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Таким образом, инфляция немного замедлилась по сравнению с июлем, когда она составила 10,1%. Тем не менее показатель находится на максимальном более чем за 40 лет уровне.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения потребительских цен в стране в прошлом месяце на 10%.