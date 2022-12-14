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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Инфляция в Великобритании в ноябре замедлилась до 10,7%

Продукты питания подорожали на 16,5%, это максимальное подорожание с 1977 года

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года потребительские цены в Великобритании выросли на 10,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 11,1% в октябре, что являлось максимумом за 41 год.

Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя в прошлом месяце на 10,9%, сообщает Trading Economics.

Ослабление инфляции обусловлено, в первую очередь, менее значительным ростом стоимости автомобильного топлива (на 17,2% против 22,2% в октябре), при этом подъем цен в ресторанах и гостиницах достиг рекордных 10,2% (месяцем ранее - 9,6%), отмечает ONS. Продукты питания подорожали на 16,5%, что является самым существенным увеличением с 1977 года.

Рост потребительских цен в стране в ноябре относительно предыдущего месяца составил 0,4% после скачка на 2% в октябре. Эксперты прогнозировали 0,6%.

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, CPI Core) в ноябре повысились на 6,3% за год и на 0,3% за месяц. В октябре подъем этих показателей составил соответственно 6,5% и 0,7%.

Розничные цены (индекс RPI) в ноябре взлетели на 14% в годовом выражении, месяцем ранее рост составлял 14,2%. Именно индекс RPI используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

В помесячном сравнении индекс RPI увеличился на 0,6% после подъема на 2,5% в октябре.

Великобритания ONS RPI CPI Core
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