Финансирование конверсии частот для 5G перенаправят на устранение ЧС на сетях связи

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предлагает перенаправить средства, заложенные в бюджете на 2022 год на конверсию радиочастот под 5G, на создание ситуационного центра при министерстве, призванного устранять последствия чрезвычайных ситуаций на сетях связи.

Как пишет газета "Коммерсантъ", такое предложение содержится в запросе Минцифры на внесение изменений в федеральный проект "Информационная инфраструктура", направленном в конце августа в АНО "Цифровая экономика", ФГБУ "Центр экспертизы и координации информатизации" и центр компетенций по исполнению проекта - "Ростелеком".

По данным газеты, Минцифры указало, что проект указа президента "Об утверждении плана конверсии частот для развития 5G" не утвержден. В целом, следует из письма министерства, на конверсию частот до конца 2022 года было заложено 1,3 млрд рублей.

План конверсии частот для 5G планировалось представить президенту еще в 2020 году, в соответствии с "дорожной картой" Минцифры, конверсия должна затронуть диапазоны 2,3-2,4 ГГц, 4,8-4,99 ГГц и 24-29 ГГц, затраты на это оценивались в 7,4 млрд рублей, напоминает издание. Кроме того, предполагалась передача под нужды 5G частот в диапазоне 700 МГц, которые освободились после перехода эфирного телевизионного вещания с аналогового на цифровой формат. Вещателям хотели выделить компенсацию в размере 2,1 млрд руб. Но в июне им еще на год продлили эти частоты.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры, планы по развитию 5G сохраняются, финансирование на необходимые работы будет выделено своевременно и в необходимом объеме.

"Для развертывания сетей 5G выбран диапазон частот 4,4-4,9 ГГц. При этом для частот 4,8-4,9 ГГц конверсия не требуется, она может потребоваться только для частот 4,4-4,8 ГГц. Сейчас ведется исследование, которое определит необходимость такой конверсии. Если необходимость конверсии подтвердится, финансирование будет перераспределено на эти цели. До тех пор, пока такого подтверждения нет, бюджетные средства целесообразно направить на приоритетные задачи, которые требуют финансирования уже сегодня", - отметили в министерстве.

В Минцифры также сообщили, что на базе Ситуационного центра создается резервная площадка Службы технической поддержки заказчика (СТПЗ). "Это не новая, а последовательная работа Минцифры. Создание СТПЗ как раз и направлено на развитие инфраструктуры связи, в том числе - на оказание услуг связи по предоставлению доступа социально-значимым объектам и территориальным избирательным комиссиям к государственным, муниципальным, иным информсистемам, а также к интернету по программе "Цифровая экономика", - сказали в министерстве.