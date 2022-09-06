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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

Развертывание сетей 5G в РФ планируется с 2024 года на частотах 4,4-4,9 ГГц

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Развертывание связи стандарта 5G в России ожидается на частотах 4,4-4,9 ГГц с 2024 года, заявил "Интерфаксу" вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Частоты уже определены – это 4,4-4,9 ГГц в качестве приоритетных. И мы ожидаем начала строительства сетей на нашем российском оборудовании уже начиная с 2024 года", - сказал Чернышенко "Интерфаксу" в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2022), отвечая на вопрос о возможности развертывания 5G в нынешних условиях, в том числе санкционных.

Он добавил, что для этой работы созданы дорожные карты. "У нас головной организацией является "Ростех", которые должны будут обеспечить разработку к этому времени и масштабирование оборудования на полностью отечественных решениях", - уточнил вице-премьер.

Как сообщалось, в середине июля Минцифры РФ по итогам заседания Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) предложило передать в пользу сетей 5G радиочастоты в миллиметровом диапазоне (24,25-27,5 ГГц), которые используются радиорелейными станциями. Диапазон 4 ГГц было предложено перевести в категорию гражданского использования, чтобы упростить операторам проведение необходимой экспертизы для сетей 5G и получить гарантии использования диапазона.

В мае 2021 года правительство РФ утвердило изменения в таблицу распределения полос радиочастот, в соответствии с которыми частоты в диапазоне 24,25-25,25 ГГц могут использоваться для создания сетей 5G. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. ГКРЧ 17 марта 2020 года приняла решение о выделении полосы радиочастот 24,25-24,65 ГГц неопределенному кругу лиц для использования радиоэлектронными средствами стандарта 5G. Тогда же комиссия определила перспективными для 5G диапазоны радиочастот 694-790 МГц, 2300-2400 МГц, 2570-2620 МГц, 4400-4990 МГц и 24,25-27,5 ГГц.

В ноябре 2021 года ГКРЧ приняла решение о выделении полосы 4400-4990 МГц для тестирования технологии 5G совместному предприятию операторов – ООО "Новые цифровые решения".

Дмитрий Чернышенко 5G ВЭФ
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