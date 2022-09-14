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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Foxconn и Vedanta будут совместно выпускать чипы в Индии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Тайваньская Foxconn Technology Group, крупнейший в мире производитель электроники по контрактам, и индийский производитель цветных металлов Vedanta Ltd планируют совместное производство чипов в Индии, сообщает MarketWatch.

Предприятие будет расположено в штате Гуджарат, который является самым западным в стране.

Vedanta заявила о том, что общий объем инвестиций в проект, в рамках которого также будут выпускаться дисплеи, может составить до $20 млрд. Он позволит создать до 100 тыс. рабочих мест.

Foxconn, которая будет задействована только в выпуске полупроводников, планирует вложить в проект около $120 млн.

Vedanta будет владеть 60%-ной доля в проекте, оставшиеся 40% будут принадлежать Foxconn. Начать производство чипов компании планируют в течение двух лет.

Котировки акций Foxconn снизились на 1,9% по итогам торгов в среду. С начала текущего года капитализация компании упала почти на четверть.

Цена бумаг Vedanta в ходе сессии подскочила на 12,5%. В этом году рыночная стоимость компании сократилась на 8,4%.

Тайвань Индия Foxconn Vedanta
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