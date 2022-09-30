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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Производство чипов в Южной Корее упало впервые с января 2018 года

Производство чипов в Южной Корее упало впервые с января 2018 года
Фото: Gao Yuwen/VCG via Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2022 года производство полупроводниковой продукции в Южной Корее сократилось впервые более чем за четыре года, с января 2018 года.

Объем выпуска полупроводников в стране в августе уменьшился на 1,7% в годовом измерении, сообщило статистическое агентство страны. В июле производство полупроводников увеличилось на 17,3%.

Запасы полупроводниковой продукции на заводах в августе увеличились более чем в 1,5 раза (на 67,3%), что может свидетельствовать о том, что производители готовятся к ухудшению макроэкономического прогноза, отметило статистическое управление.

Поставки продукции с заводов упали по итогам второго месяца подряд - на 20,4%.

Сектор полупроводниковой продукции считается одним из крупнейших промышленных секторов Южной Кореи, экономика которой во многом зависит от внешней торговли. В последнее время производители в стране столкнулись с многочисленными проблемами, включая высокие цены на сырье и сильное падение национальной валюты - воны.

Samsung Electronics Co., один из крупнейших в мире производителей чипов, ранее предупредил об ухудшении ситуации на рынке во втором полугодии текущего года и спрогнозировал, что она не начнет улучшаться в следующем году.

Южная Корея Samsung Electronics
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