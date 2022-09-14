Comcast удвоил программу выкупа акций до $20 млрд

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Comcast Corp., крупнейшего американского интернет-провайдера и оператора кабельного телевидения, одобрил увеличение программы обратного выкупа акций в два раза, до $20 млрд. Программа будет действовать бессрочно, говорится в пресс-релизе компании.

Comcast приостановил buyback в начале 2019 года и возобновил выкуп акций во втором квартале 2021 года. С начала года компания уже выкупила бумаги на сумму $9 млрд.

Котировки акций Comcast растут на 1,9% на предварительных торгах в среду. С начала 2022 года капитализация компании снизилась на треть, до $157,5 млрд.